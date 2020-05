Spesa sospesa per la festa della mamma

La festa della mamma, con “un fiore che fa bene”, per sostenere la spesa sospesa. Tutto questo al mercato coperto di Campagna Amica, a Pordenone (via Roma, 4), sabato 9 maggio dalle 8 alle 13. Semplice l’idea: prendi un fiore, che sarà a disposizione al mercato, facendo un’offerta libera e con il ricavato sarà fatta la spesa a favore dell’Emporio Caritas Pordenone per le famiglie bisognose.

Fondamentale le collaborazioni: Emporio Caritas Pordenone, le aziende agricole di Campagna Amica presenti al mercato coperto, Coldiretti Pordenone con il gruppo di Coldiretti Donne Impresa Pordenone e Floricoltura Daniela.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa", commenta il presidente di Coldiretti Matteo Zolin. "Anche in un momento difficile come questo gli imprenditori agricoli vogliono far prevalere il valore della solidarietà in occasione di una festa a tutti cara: quella della mamma".

Al mercato coperto di Campagna Amica da settimane è in corso la spesa sospesa con l’aiuto dell’Emporio Caritas e l’iniziativa promossa in occasione delle festa della mamma è un modo per dare impulso a questa proposta di solidarietà. La necessità di aiutare non è certo finita.

“Certo, – commenta la coordinatrice Campagna Amica Sonia Bortolussi - vista la situazione delicata a causa di Covid 19 e non potendo organizzare un evento come eravamo abituati –aggiunge Bortolussi- abbiamo pensato che i clienti del mercato abituati a donare qualcosa per la spesa sospesa, gradissero, in cambio di un fiore, fare un’offerta che si trasformerà in cibo per le famiglie bisognose. A ciò si aggiunge –conclude Bortolussi- il contributo delle aziende che sono presenti al mercato e alla collaborazione operativa dell’Emporio Caritas con il gruppo donne Coldiretti. Un lavoro di squadra per sostenere chi è nel bisogno”.