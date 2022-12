Spirito di Vino, degustare l’arte con ironia!

Sabato 3 dicembre, alle 17.30, al Grand Hotel Entourage a Gorizia in piazza Sant’Antonio 2, i membri della giuria e le autorità presenti proclameranno i vincitori della 23° edizione del concorso internazionale di vignette e illustrazioni satiriche Spirito di Vino, organizzato annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia.

“Dopo 23 edizioni la satira di Spirito di Vino punge ancora!”, dichiara Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg. “Anche quest’anno la prestigiosa giuria ha avuto grandi difficoltà a scegliere le opere finaliste perché questa originale sfida, lanciata annualmente in tutto il mondo, stimola la creatività dei partecipanti che, grazie alle loro creazioni, dialogano sulle diverse visioni legate al vino e alla sua cultura. La satira graffiante è ciò che contraddistingue da sempre questo concorso che riscuote un notevole successo internazionale, cresciuto costantemente nel tempo. Il calendario 2023, come da tradizione, conterrà le opere dei finalisti e dei Maestri e avrà in copertina uno dei luoghi simbolo di Gorizia: il suo Castello. Un omaggio del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia per l’importante appuntamento, Nova Gorica e Gorizia 2025 Capitale della Cultura Europea”.

Fino al 5 gennaio (ogni giorno dalle 10 alle 20), il Grand Hotel Entourage ospiterà la mostra della 23° edizione del concorso, che raccoglie le opere selezionate per la fase finale e quelle realizzate appositamente dai Maestri vignettisti membri della giuria. Un’occasione imperdibile per apprezzare l’umorismo con cui gli autori hanno interpretato grandi temi di attualità, eventi mondiali e avvenimenti storici.

In questi 23 anni Spirito di Vino è diventato un punto di riferimento per aspiranti vignettisti e professionisti già affermati, acquisendo un respiro sempre più ampio e raccogliendo più di 9.000 vignette provenienti da oltre 50 paesi del mondo.

L’arduo compito di selezionare le opere per la fase finale e decretare i vincitori è stato svolto da una giuria d’eccezione, capitanata dal presidente in carica Alfio Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini, dai vignettisti Emilio Giannelli, Valerio Marini e da illustri nomi del giornalismo e della grafica quali Gianluigi Colin, Franz Botré ed Enzo Rizzo, Carlo Cambi, Paolo Marchi, Aldo Colonetti, Fede & Tinto, Francesco Salvi e da Elda Felluga.

Sponsor e partner tecnici del concorso: PromoTurimoFvg, Regione, Comune di Gorizia, CiviBank, Grand Hotel Entourage, Juliagraf, Ceccarelli Group, Acqua Dolomia, Q.B. Quanto Basta e Radio Punto Zero.

Per maggiori informazioni: www.spiritodivino.cloud - www.mtvfriulivg.it