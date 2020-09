Stagione Pic&Taste di successo

L’evento “Il tempo delle mele”, organizzato da PromoTurismoFvg a Terzo di Tolmezzo, ha chiuso simbolicamente la prima stagione di successo di Pic&Taste, la formula ideata nel periodo di lockdown che ha coinvolto numerosi ristoranti e produttori enogastronomici durante tutta l’estate. Infatti, molti turisti hanno approfittato per immergersi nei vari ambienti della regione acquistando un cestino completo da pic-nic, spesso con veri e propri piatti gourmet, per consumarlo tra vigneti, boschi e prati.

È così è stato anche nell’appuntamento in Carnia dove gli ospiti sono stati accolti nel frutteto dell’azienda Podrecca Del Torre Lina. Anima del menu lo chef Daniele Cortiula che ha proposto i sapori della sua montagna elaborati in maniera innovativa, facendo conoscere a molti anche ingredienti antichi solo da poco riscoperti come le fave di Sauris. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell’agenzia regionale Lucio Gomiero, presente assieme al direttore marketing Bruno Bertero.