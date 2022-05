Stefano Trinco guida la Doc Friuli

Ieri, nella splendida sede di Palazzo Altan, il rinnovato Consiglio di Amministrazione del Consorzio Doc Friuli ha nominato il nuovo vertice consortile a seguito dell’Assemblea dei Soci e a chiusura del periodo transitorio successivo alla costituzione del Consorzio avvenuta a dicembre 2019.

Il nuovo direttivo formato da Baccichetto Alessandro (Baccichetto), Flavio Bellomo (Viticoltori Friulani La Delizia), Gianfranco Bianchini (Forchir), Filippo Bregant (Cantina Produttori Cormòns), Giuseppe Crovato (Cantina di Bertiolo - past President), Vittorio Di Lenardo (Di Lenardo), Luigino Fogal (Cantina Rauscedo), Roberto Marcolini (Ca’ Bolani), Bruno Pittaro (Pitars), Rodolfo Rizzi (Cantina di Ramuscello e San Vito), Michelangelo Tombacco (I Magredi), Stefano Trinco (Vigneti Pittaro), Ivan Volpatti (Vini San Giorgio), Annalisa Zorzettig (Annalisa Zorzettig) all’unanimità ha eletto alla Presidenza Stefano Trinco che sarà coadiuvato dai vice presidenti Flavio Bellomo e Michelangelo Tombacco.

Tra i principali obiettivi della nuova squadra, oltre a quelli statutari di tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi della più recente tra le denominazioni regionali istituita con la vendemmia 2016, vi è il raggiungimento del riconoscimento ministeriale, le modifiche al disciplinare oltre che le attività promozionali da mettere in campo per i prossimi anni per meglio definire una Doc facilmente identificabile e dotata di notevole appeal.

La nuova Doc regionale vuole essere un brand ombrello, forte e altamente riconoscibile sotto il quale proteggere, sostenere e promuove il vino friulano, in grado di combinare numeri e qualità per acquisire una maggiore visibilità e competitività sui mercati soprattutto internazionali, nel rispetto delle varie denominazioni preesistenti che restano fiori all’occhiello ed espressioni autentiche dei diversi territori vinicoli regionali.

La Doc Friuli può vantare numeri importanti sin dal suo esordio nel 2016 quando sono stati rivendicati 103.000 quintali di uva in circa 1.500 ettari vitati, nel 2018 si sono raggiunti 2.500 ettari e quasi 300.000 quintali di uva, per arrivare alla vendemmia più recente con più di 3.000 ettari e circa 320.000 quintali prodotti.