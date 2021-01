Stop all'asporto alle 18, ma non per pizze e settore dolciario

L’andamento delle attività per pasticerie, pizzeria al taglio, gelaterie, cioccolateria e simili tipologie rientranti nel commercio del dolciario stanno dimostrando l’utilità della battaglia condotto da Confartigianato Fvg, in cordata con l’associazione nazionale, perché il Dpcm che resta in vigore fino al 15 febbraio contemplasse l’apertura all'asporto fino alle 22 e non lo stop alle 18, come inizialmente previsto.

"In questa epoca pandemica stiamo riscontrando che i consumatori si stanno organizzando per cercare una certa normalità pur tra divieti e prescrizioni – spiega il presidente di Confartigianato Gelatieri Fvg Giorgio Venudo – e ciò comporta che i nostri negozi siano frequentanti anche nelle ore serali per poter acquistare prodotti di qualità per asporto. Si tratta di ore di lavoro preziose, che in molti casi valgono fino al 50% dell’incasso giornaliero".

Un’opportunità di business che, però, rischiava di essere preclusa a queste tipologie commerciali. "La prima idea del Dpcm era quella di imporci la chiusura alle 18", ricostruisce Venudo. "È solo a seguito di una forte presa di posizione della nostra associazione di categoria e della lettera che il presidente del comparto Alimentazione, Massimo Rivoltini, ha scritto al ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che le cose sono cambiate".

Perciò il presidente regionale di categoria Venudo evidenzia "il ruolo importante che ha avuto l’attenzione del ministro nell’analizzare le nostre motivazioni e nel riconoscerne la fondatezza, prevedendo di conseguenze nel Dpcm la possibilità di aprire oltre le 18".

In Friuli Venezia Giulia le imprese artigiane del comparto sono 407 e occupano oltre 1.600 persone. "La situazione resta molto complessa – afferma Venudo –, attendiamo fiduciosi i prossimi ristori, auspichiamo una modulazione sulle scadenze fiscali del 2021 che tenga conto del drastico calo dei nostri fatturati. Soprattutto, però, chiediamo – conclude – di poter lavorare tutto quel che si può, garantendo sicurezza, per partecipare in questo modo fattivo a risollevare le nostre aziende e, con esse, l’economia regionale e del Paese".