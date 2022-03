Successo al Città Fiera per 'Una tazzina d'amore'

Grande successo per 'Una tazzina d’Amore' l’evento charity promosso da Nescafé che ha visto protagonisti i giocatori e le giocatrici della squadra femminile e maschile dell'Apu Udine. I campioni hanno vestito i panni di 'bartender per un giorno' e, grazie all’innovativo sistema Roastelier by Nescafé, hanno intrattenuto e deliziato tutti i clienti con un espresso ancora più buono non solo nel gusto, ma anche nel cuore. Infatti, l’intero ricavato è stato devoluto in beneficienza a favore dell’Associazione Fabiola Odv, realtà locale che da oltre 20 anni si prende cura di bambini e ragazzi con gravi disabilità.

A partecipare all’evento sono stati Valentina Braida, Elena Giordano, Eva Lizzi, Sophie Tobou e Anna Turel, Federico Mussini, Nazzareno Italiano, Michele Ebeling, Ethan Esposito e Marco Pieri. Gli atleti, con grande entusiasmo, hanno preparato un caffè davvero speciale ai numerosi clienti che hanno affollato Olinda Bucato&Caffè, la nuova formula che unisce lavanderia self e caffetteria ideata da Lino Alberini.

“Sono molto contento di aver partecipato all'evento, perché è sempre piacevole collaborare con gli sponsor, avere la possibilità di incontrare i tifosi e stabilire un contatto con loro", dichiara Federico Mussini, playmaker classe '96 Apu Old Wild West Udine. "Inoltre io e i miei compagni siamo felicissimi di aver contribuito alla finalità benefica dell'iniziativa, un aspetto molto importante".

“Grazie a Nescafé, Olinda Bucato & Caffè, e alla squadra APU, per l’importante gesto di cui ci hanno reso protagonisti", esordisce Guido Fasano Presidente dell’Associazione. "È dal 2000 che aiutiamo i ragazzi e le loro meravigliose famiglie e questo aiuto non può che farci guardare al futuro con ancora più speranza".

Con l’iniziativa Una Tazzina d’Amore, Nestlé conferma il suo sostegno e vicinanza alle comunità locali attraverso l’impegno e l’attenzione nei confronti delle associazioni che operano sul territorio: anche i piccoli gesti quotidiani come offrire un caffè, possono fare la differenza e regalare un sorriso. In questa occasione Nescafé racconterà il suo impegno sul territorio attraverso la degustazione di una speciale miscela mix di sapori e aromi provenienti dal Brasile, Etiopia e Colombia, tostata al momento.

“È stata una giornata davvero intensa ma importante", conclude Zaira Luisi, brand Manager Nescafé Out Of Home. "Vedere come anche una semplice tazzina di caffè possa unire ed essere promotrice di valori qui rappresentati dai ragazzi dell’Apu e dall’Associazione Fabiola, e che oggi celebriamo, è stato emozionante e ne siamo orgogliosi”.