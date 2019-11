Successo per Cantine Aperte a San Martino

La stagione delle degustazioni autunnali si è aperta nel migliore dei modi: enoturisti e appassionati hanno approfittato di Cantine Aperte a San Martino per vivere esperienze indimenticabili nelle cantine e nei luoghi di produzione, assaporare rinomati prodotti tipici locali esaltati dai raffinati vini in abbinamento, conoscere appassionati vignaioli con i loro racconti sul vino e sull’indissolubile legame con il territorio.

La manifestazione, organizzata annualmente dal Movimento Turismo del Vino FVG con il sostegno della Regione, ha visto la partecipazione di 37 aziende vitivinicole regionali che, tra sabato 9 e domenica 10, hanno accolto gli enoturisti facendo loro conoscere le nuove annate, le selezioni e le eccellenze della loro produzione.

Cantine Aperte a San Martino è stata l’occasione anche per celebrare il sempre apprezzato connubio tra vino e cibo con diverse modalità. Con l’iniziativa “A Tavola con il Vignaiolo”, i numerosi appassionati hanno apprezzato gli originali menù gourmet pensati per l’occasione, mentre con il Piatto Cantine Aperte a San Martino hanno assaporato delle pietanze create ad hoc per l'evento accompagnate sempre da un calice di vino.

Oltre alle visite guidate, sono state molto apprezzate anche le numerose esperienze organizzate nelle cantine – dedicate alla natura, all’arte, alla storia e alle tradizioni – che hanno registrato una partecipazione entusiastica anche da parte di molti giovani.

Cantine Aperte a San Martino è un evento che sta riscuotendo un crescente successo e sta diventando sempre di più un appuntamento autunnale di richiamo per il turismo da fuori regione, particolarmente dall’Austria, dal Veneto e dall’Emilia Romagna, attratti anche dai suggestivi scorci di questa stagione.

Si ringraziano per la collaborazione i partner e gli sponsor tecnici di Cantine Aperte a San Martino: CiviBank, Del Torre, Acqua Dolomia, Juliagraf, Il Maggese / Novalis, Latteria di Venzone e Latte Carso, AsterCoop Madimer, Q.B. Quanto Basta, Università degli Studi di Udine e Vino e Sapori FVG.