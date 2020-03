Successo per l'iniziativa #iocomproFVG

Ottima partenza per la campagna di sensibilizzazione #IOCOMPROFVG lanciata dall’agenzia di cluster Agrifood FVG, in accordo con l'assessore regionale Stefano Zannier, per dare ‘ossigeno’ al tessuto agroalimentare del Friuli Venezia Giulia messo in ginocchio dall'emergenza sanitaria. A sostenere l'invito per una spesa consapevole è intervenuto subito il governatore Massimiliano Fedriga assieme allo stesso assessore Zannier. Nelle fila dei politici che si sono fatti fotografare con l'hashtag virale anche l’Europarlamentare Marco Dreosto. Ma la campagna è stata accolta da svariati settori: tra i VIP che hanno postato sui social si contano anche il direttore marketing di PromoturismoFvg Bruno Bertero e il celebre chef stellato Emanuele Scarello del ristorante Agli Amici di Godia.

Oltre alla grande condivisione online, ci sono altri risultati positivi che Agrifood Fvg ha registrato fin dalle prime ore di lancio della campagna. Il primo è la segnalazione di decine di aziende agricole e agroalimentari con vendita diretta che, per venire incontro ai consumatori costretti a casa per la quarantena, hanno avviato la consegna a domicilio dei propri prodotti. L'agenzia di cluster sta aggiornando costantemente una lista di chi offre questo servizio che è visibile sui suoi canali istituzionali e social. Nei prossimi giorni, inoltre, Agrifood Fvg implementerà sul proprio sito web la geolocalizzazione di tali imprese, per facilitare la consultazione ai consumatori alla ricerca di aziende locali con servizi di consegna. Il secondo importante risultato è l'avvio di nuove collaborazioni tra produttori e trasformatori affinché la filiera agroindustriale locale assorba i volumi di materie prime locali, in primis il latte, rimaste senza sbocco commerciale a causa dei provvedimenti anti Covid-19.



Agrifood FVG, assieme all’Assessorato regionale, continua pertanto ad invitare tutti i cittadini a comprare, ove possibile, prodotti locali e condividere, anche attraverso i social network, gli acquisti solidali effettuati, riportando l’hashtag scelto per la campagna: #IOCOMPROFVG.