Successo per la Spesa Sospesa di Coldiretti

La Spesa Sospesa al mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone piace. “Si tratta di una azione – ha affermato il presidente della Coldiretti Matteo Zolin - di grande responsabilità dell’agricoltura italiana a fronte di una situazione che ha aggravato e aumentato il numero di persone che sono costrette a chiedere aiuto per il cibo. A Pordenone –ha aggiunto Zolin- questa iniziativa ha un valore ancora più importante grazie alla immediata collaborazione dell’Emporio Caritas Pordenone”.

Soddisfatto della generosità dei cittadini consumatori anche il direttore della Coldiretti Antonio Bertolla: “In una difficile situazione come quella in cui stiamo vivendo, la risposta al mercato è stato veramente concreta. C’è stata una persone –ha spiegato Bertolla- che è venuta al mercato solo per la spesa sospesa e questo -ha concluso il direttore- è un bell’esempio”.

Anche i produttori agricoli di Campagna Amica stanno partecipando alla Spesa Sospesa dove il contributo potrà continuare da parte di tutti nei giorni di apertura del mercato e precisamente il mercoledì e sabato dalle 8 alle 13 oppure telefonando negli stessi orari allo 0434-311767.