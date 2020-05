Successo per la spesa sospesa in occasione la festa della mamma

La spesa sospesa al mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone in occasione delle festa della mamma è piaciuta. Un fiore che fa bene lo slogan. Praticamente un fiore in cambio di un’offerta a favore dell’Emporio Caritas di Pordenone. Tutto il ricavato andrà per l’acquisto di cibo a chilometro zero a favore delle famiglie bisognose. La risposta dell’iniziativa è stato talmente positivo che gli organizzatori Emporio Caritas, Campagna Amica, Coldiretti con il gruppo di Donne Impresa, hanno deciso di proseguire.

Mercoledì si replica, ci saranno ancora fiori.

“Sostenere la spesa sospesa – spiega Sonia Bortolussi, coordinatrice provinciale di Campagna Amica- è uno degli obiettivi del progetto Campagna Amica. I Pordenonesi hanno risposto bene -ha concluso– e sono stati generosi". Soddisfatte anche Tatiana Pilot e Rinelda Segatto volontarie dell’Emporio Caritas che hanno partecipato all’iniziativa al mercato di Campagna Amica: “Dobbiamo dire grazie. È stata un’esperienza nuova e straordinaria. I consumatori del mercato ci hanno accolto bene. I produttori agricoli del mercato e tutti i collaboratori hanno dimostrato una enorme sensibilità, oltre –hanno sottolineato- un grande spirito di collaborazione. La prossima Spesa Sospesa a favore delle famiglie bisognose –hanno concluso- sarà una spesa con un grande valore”.

La Spesa Sospesa proseguirà mercoledì al mercato coperto di Campagna Amica, a Pordenone (via Roma, 4), dalle 8 alle 13.