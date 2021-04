Sulle tracce di Gianni Cosetti

Con un Concorso riservato agli studenti delle Classi Terze e Quarte degli Indirizzi “Servizi Sala e Vendita”, “Enogastronomia” e “Prodotti dolciari e industriali”, l’Isis “Paschini-Linussio” di Tolmezzo si accinge a commemorare Gianni Cosetti, nel ventesimo anniversario della morte.



La manifestazione si svolgerà mercoledì 28 aprile, nel “Laboratorio di Enogastronomia” dell’Istituto professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera, che è intitolato proprio allo “chef stellato” di Villa Santina (1939-2001), definito da Luigi Veronelli «il cuoco più moderno che l’Italia abbia mai avuto», per aver «intuito primo fra tutti il valore assoluto delle sue erbe, dei suoi funghi, dei prodotti delle sue malghe».



L’evento progettato dall’Isis “Paschini-Linussio”, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Tolmezzo, dell’Aps “Reset” e della “Nuova Pro loco” di Tolmezzo, darà la possibilità alle cinque Classi coinvolte – 3^ASV, 3^AEN, 4^AEN, 4^ASV e 4^APD – di approfondire la Gastronomia del territorio e stimolerà la fantasia degli studenti, impegnati a creare nuovi “Piatti” e originali “Rivisitazioni”, proprio come ha iniziato a fare Gianni Cosetti quando è rientrato in Carnia, dopo l’esperienza romana con la gestionedella Mensa aziendale e del Bar del Quirinale (1958-1964).



Le ricette e le preparazioni elaborate dagli allievi saranno giudicate da una Giuria composta, fra gli altri, dalla figlia di Gianni Cosetti, Anna, dallo chef Daniele Cortiula, “discepolo” del celeberrimo gestore dell’Albergo Roma di piazza 20 Settembre, a Tolmezzo negli anni Ottanta e Novanta, e dal giornalista tolmezzino Alberto Terasso.Nelle cucine del Laboratorio dell’Istituto “Paschini-Linussio”, ospitato presso l’Ex mensa nella Zona industriale del capoluogo carnico, gli studenti selezionati per il Concorso hanno già iniziato le loro preparazioni dal 22 aprile.«Questo nostro Concorso – spiega l’insegnante di Sala, Alessia Tambosco, che è pure responsabile del Laboratorio – è stato pensato per offrire agli studenti un momento di “normalità”, in quest’anno difficile durante il quale, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno potuto partecipare alle consuete attività extra scolastiche, come eventi, rinfreschi o concorsi in presenza.Nello stesso tempo, ci prefiggiamo di far loro conoscere la figura di Gianni Cosetti, che è stato un personaggio importantissimo in ambito ristorativo, per l’intera Carnia. A 20 anni dalla sua scomparsa, è doveroso che la Scuola, insieme alle altre Istituzioni locali, onori la sua persona e quanto ha fatto per diffondere la conoscenza del nostro territorio e della nostra cultura gastronomica, ben oltre i confini italiani. Il prossimo anno – anticipa la professoressa Tambosco – pensiamo di estendere questa iniziativa, pandemia permettendo, anche ad altri Istituti alberghieri».DIDASCALIA: La foto di Gianni Cosetti, dinanzi al “Roma” con il carro con prodotti tipici, che campeggia nel “Laboratorio di Enogastronomia” dell’Istituto professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera di Tolmezzo (Eredi Gianni Cosetti).