Sunset in the Castle, musica e degustazioni con dj Joe T Vannelli

Musica internazionale, la migliore gastronomia made in Friuli Venezia Giulia e una venue da sogno come quella del Castello di Susans, per un evento tutto da vivere e assaporare, dopo i difficili mesi di emergenza pandemica.



Domenica 4 luglio, nell’antica roccaforte circondata dalle famose quattro torri, nell’antistante giardino con vista mozzafiato dalla pianura alle montagne del Friuli Venezia Giulia, si svolgerà l’evento “Sunset in the Castle – Degustando il FVG”. Dal pomeriggio all’aperitivo, passando per la cena al tramonto e la serata sotto le stelle, un happening che vedrà ospite d’eccezione il dj internazionale Joe T Vannelli. L’evento, organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con PromoturismoFVG e Castello di Susans, sarà anche la spettacolare anteprima della 61° edizione del Festival di Majano, al via il 23 luglio nel centro collinare con il concerto di Antonello Venditti. Moltissimi i partner che renderanno speciale l’offerta a gastronomica della serata: Vigneti Pittaro, Lis Neris, Birrificio Garlatti Costa, Goccia di Carnia, Prosciuttificio Bagatto, Montasio. La preparazione e il servizio delle portate sarà invece affidata a Morena Catering. I biglietti per “Sunset in the Castle – Degustando il FVG” saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.00 di mercoledì 9 giugno, o prenotabili al numero +39 348 0165383.



Il biglietto (prezzo unico a 55,00 Euro più diritti di prevendita), comprende l’ingresso all’evento, l’aperitivo, la cena e le esibizioni musicali di Joe T Vannelli, Vannelli Bros e Manuel Zolli. Per raggiungere il castello il pubblico potrà usufruire inoltre del bus navetta gratuito dal parcheggio della Snaidero Spa. Verrà inoltre offerto il servizio di animazione per i bambini dai 4 ai 13 anni. L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle attuali disposizioni in merito di contenimento della diffusione del Covid-19 e con particolare attenzione all’impatto ambientale.Una cena al tramonto alla scoperta dei sapori del Friuli-Venezia Giulia, accompagnato dalla musica del celebre dj internazionale Joe T Vanelli che, all’interno del suo tour nei luoghi incantati del bel paese, fa tappa nella località friulana. L’evento “Sunset in the Castle” aprirà i battenti alle 17.00, quando i partecipanti potranno prendere posto nelle tavole imbandite, precedentemente prenotate e assegnate. Ad intrattenere il pubblico nella prima fase ci saranno i Vannelli Bros, Dave e Andrea, figli d’arte del main artist della serata. E proprio Joe T Vannelli, dj internazionale, remixer, produttore e conduttore radiofonico, salirà in consolle alle 20.00, per accompagnare la cena del pubblico, che godrà così di un’esibizione musicale di altissimo livello in grado di fare invidia ai migliori club europei; il tutto in una venue splendida, assaporando le delizie della gastronomia regionale, per proseguire dopo la cena con il set del dj friulano Manuel Zolli.Il nome Joe T Vannelli è sinonimo di house music, genere a cui è inscindibilmente legato dal 1977. Vannelli è sempre protagonista in locali e party fantastici come: After Dark Milan (club), Exogroove (afterhour), New York Bar (dinner club) e soprattutto i suoi one-night Supalova, che si svolgono a Ibiza, Milano, Riccione. Nel 1999 ha vinto il Dj Awards al Pacha di Ibiza, primo dj italiano a ottenere questo risultato, mentre nell'estate 2015 è inserito per la prima volta nella line up del Tomorrowland, il miglior festival di musica elettronica al mondo. Nel marzo 2020, durante il primo lockdown del covid-19, ha gettato le basi del suo “Joe T Vannelli Live on Tour” con l'obiettivo di offrire un viaggio concreto attraverso le bellezze, i luoghi più sensazionali e i meravigliosi paesaggi che l'Italia ha da offrire.Valorizzare il patrimonio storico nel rispetto del distanziamento sociale con un appuntamento settimanale è diventata presto una formula vincente, registrando numeri da capogiro e milioni di visualizzazioni da alcuni dei luoghi più rappresentativi d'Italia. La sua musica house è apprezzata in tutto il mondo: brani come “Play with the voice” e “Sweetest day of May”, tra i tanti, sono diventati successi da club planetari.