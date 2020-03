Supermercati, chiusure domenicali per il Gruppo Unicomm

I punti vendita del Gruppo Unicomm (supermercati A&O, Famila, Emisfero, Mega, Cash and Carry e C+C) resteranno chiusi anche domenica 5 aprile. L’azienda aveva già deciso di tenere chiuso i negozi anche domenica 22 e domenica 29 marzo, prima che la Regione Friuli Venezia Giulia ordinasse la chiusura anche delle superfici alimentari nelle ultime due domeniche.

“Ci sembra un atto di coerenza in un momento storico in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte", spiega il Presidente del Gruppo Unicomm Marcello Cestaro. "I nostri collaboratori stanno facendo uno sforzo enorme per mantenere i punti vendita pienamente operativi in questa fase di emergenza, crediamo sia fondamentale dare loro un turno di riposo. Anzi, voglio cogliere l’occasione per ringraziarli pubblicamente: oltre ai medici e ai sanitari che in questo momento sono al fronte nella gestione di questa emergenza, il nostro pensiero va anche a tutti i lavoratori che stanno garantendo l’apertura dei punti vendita, dei negozi e delle aziende essenziali nel nostro Paese”.

“Oltre a domenica 5 aprile saremo chiusi naturalmente anche la domenica successiva, il 12 aprile, visto che sarà il giorno di Pasqua e, da sempre, la nostra azienda ha fatto la scelta di non tenere aperti i negozi nelle principali festività", prosegue Marcello Cestaro. "Abbiamo voluto annunciare con anticipo questa decisione per dare a tutti i clienti la possibilità di organizzarsi per tempo, perché possano fare la spesa evitando code e assembramenti durante la settimana. Abbiamo inoltre molto apprezzato l’ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia che ha imposto la chiusura per il 22 e il 29 marzo e auspichiamo che venga prorogata fino al termine dell’emergenza Covid-19: in questo momento abbiamo tutti il dovere di fare ogni sforzo affinché questa situazione giunga al termine il prima possibile”.