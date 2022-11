Supermercati Visotto apre a Cervignano

Supermercati Visotto inaugurerà e aprirà al pubblico il 26esimo punto vendita della catena in via Costantino Dardi 5 a Cervignano del Friuli, giovedì 1 dicembre alle 8.30. Un nuovo supermercato di 1.000 mq di superficie di vendita all’interno del Plesso Commerciale Le Rogge.

Il supermercato è pensato per la spesa di tutti i giorni: pane fresco, macelleria self service e banco gastronomia servito sono studiati per garantire una spesa veloce, fornita e conveniente. A questi si aggiungono i prodotti delle marche più note, eccellenze del territorio di produttori locali e gli articoli molto apprezzati di Noi&Voi, marca del Consorzio C3 di cui Supermercati Visotto fa parte.

“Questo 2022 è stato un anno votato alle nuove aperture”, spiega Roberto Visotto, Vice Presidente di Supermercati Visotto, “e finalmente arriviamo anche qui a Cervignano con i nostri prezzi bassi tutto l’anno. La superficie di vendita è contenuta ma la varietà dell’assortimento è un impegno assoluto che prendiamo con i nostri clienti. Dal territorio non arrivano solo le specialità gastronomiche, ma anche i nuovi collaboratori selezionati per operare al meglio nei comuni dove ci inseriamo e favorirne lo sviluppo. Abbiamo e stiamo maturando esperienza nell’essere parte di un complesso commerciale e siamo qui per contribuire all’evoluzione non solo del nostro negozio ma del parco intero”.

I riti di inaugurazione avverranno alla presenza delle autorità comunali e del parroco.

Supermercati Visotto, azienda che da più di 50 anni opera nel settore della Distribuzione Organizzata con punti vendita (sia super che ipermercati) distribuiti nelle regioni di Veneto e Friuli Venezia Giulia. La storia della Famiglia Visotto, di origini trevigiane, è legata a doppio filo al territorio in cui opera: prezzi bassi, vasto assortimento e accurata selezione di Eccellenze del Territorio sono i suoi punti di forza.