Taglio del nastro per il nuovo Despar a Trieste

"L'inaugurazione di un nuovo supermercato Despar a Trieste è la riprova del crescente dinamismo della nostra economia e la dimostrazione plastica di che cosa voglia dire una buona collaborazione tra pubblico e privato: dove prima c'era il degrado, ora sorge una struttura d'eccellenza che ha portato a 47 nuove assunzioni". È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che oggi ha preso parte al taglio del nastro nel nuovo punto vendita Eurospar in via dell'Istria.

"Vedo segnali molto importanti - ha aggiunto Bini - di un'economia che sta spingendo: se l'Italia, come riporta Il Sole 24 Ore, è cresciuta oltre le aspettative, il Friuli Venezia Giulia è mediamente cresciuto più del Paese. Ma questo - ha osservato - non avviene per caso, bensì perché la nostra regione si sta dimostrando attrattiva e fertile per chi vuole investire. Non dimentichiamo - ha concluso Bini - la massa di risorse che verrà ora dal Pnrr e che ci permetterà di fare investimenti importanti, creare occupazione e alimentare il Prodotto interno lordo".

Nell'ambito della cerimonia è stato evidenziato che la nuova struttura di distribuzione Despar darà un'importante risposta ai problemi di traffico automobilistico della zona, grazie ai quasi 800 posti macchina del suo grande parcheggio interno.