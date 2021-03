Taglio del nastro per il superstore Conad di Monfalcone

Inaugura domani, giovedì 18 marzo alle 8.30, il superstore Conad di Monfalcone. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Saranno presenti il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, accompagnata dall’Assessore con delega al Rilancio del Commercio, Luca Fasan, e il Direttore Commerciale e Marketing di Commercianti Indipendenti Associati-Conad Valentino Colantuono. Il Parroco don Marco Zaina officerà la benedizione.

L’investimento porta con sé anche un importante miglioramento alla viabilità, con la costruzione di una rotonda sul viale Boito, nei pressi del superstore. Il punto vendita impiega 45 persone. La gestione è affidata alla società B2C dei soci Conad Alessandro Bossi, Daniela Cola, Paride e Samuele Centazzo. Il punto vendita si trova in via Boito 61 e ha una superficie complessiva di vendita di oltre 2.500 metri quadri.

Il supermercato si presenta con la cura dei prodotti freschi che caratterizza il marchio Conad e grande attenzione alle referenze del territorio del Friuli Venezia Giulia. I clienti possono trovare all’interno il pesce fresco al banco, la macelleria servita con lavorazione tradizionale, la gastronomia, ricca di pietanze calde e fredde pronte da gustare, e un ricco assortimento di prodotti di panetteria e pasticceria preparati in negozio. Completano l’offerta le corsie a tema: la Casa del Dolce, la Bottega del Caffè, la Cantina e il biologico di Verso Natura. Il superstore mette a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui 6 casse veloci automatiche, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 20.

"In provincia di Gorizia — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — siamo presenti con quattro negozi e il Superstore di Monfalcone riveste un ruolo strategico per le sue dimensioni, che consentono un assortimento ancora più completo e attento alle produzioni del territorio. Insieme all’importante investimento per la ristrutturazione del negozio, in accordo con il Comune, è previsto un intervento per migliorare la viabilità a favore dei residenti, attraverso la costruzione di una rotonda sulla via Boito. I soci Conad che gestiscono il punto vendita sono imprenditori di provata capacità ed esperienza, siamo lieti come cooperativa di potere portare il nostro contributo alla crescita della comunità monfalconese e ringraziamo l’amministrazione comunale per il dialogo e la collaborazione".

"Mi compiaccio — dice il Sindaco Cisint — per questo rilancio di Conad nel nostro territorio. Si tratta di un negozio di prossimità, che andrà ad assumere nuovo personale e dunque a creare un ulteriore sbocco occupazionale che tanto più di questi tempi è una necessità.Mi auguro pertanto che questa rinnovata realtà lavorativa contribuisca a rispondere alle esigenze di implementazione occupazionale della città di Monfalcone".

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2020 si è attestato a 2,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2019. La cooperativa ha una rete multicanale di 275 punti vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa più di 9.000 persone.