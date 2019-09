Tanti modi per raggiungere Gusti di frontiera

“Gusti di Frontiera” 2019 si prepara ad accogliere un gran numero di partecipanti e conferma un eccezionale servizio di trasporto per raggiungere la manifestazione. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dal Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, dall’Assessore comunale ai Grandi Eventi Arianna Bellan, dall’Assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti con gli interventi della Direttrice di Trenitalia FVG Elisa Nanetti, della Presidente di APT Gorizia Caterina Belletti e del vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Gianluca Madriz.

Come nella precedente edizione, grazie al ruolo fondamentale della Regione e alla rinnovata collaborazione con Trenitalia, sarà attivato un servizio straordinario di treni di collegamento dagli altri centri della regione. Si tratta di un servizio che ha riscosso un crescente apprezzamento del pubblico nel corso degli anni, fino a raggiungere numeri straordinari di presenze a bordo dei convogli regionali. “Gusti di Frontiera” metterà a disposizione anche quest’anno, con la collaborazione dell’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia, il servizio gratuito di bus navetta che garantirà gratuitamente ai visitatori il trasporto verso il centro città partendo dai comodi parcheggi limitrofi e gratuiti. Confermato, inoltre, il trenino internazionale da e per Nova Gorica, anch’esso gratuito.

TRENI. Da venerdì 27 a domenica 29 i treni saranno quindi intensificati con corse speciali e arriveranno ad essere i tutto 48: 11 per il venerdì, 23 il sabato e 14 nella giornata di domenica, garantendo il 71 per cento di posti in più rispetto all’offerta ordinaria, per arrivare ad un totale di 55.000 posti a sedere offerti complessivamente nell’arco dell’intero weekend.

I convogli speciali circoleranno venerdì dalle 16 alle 3 del mattino, sabato dalle 10 alle 3 del mattino, domenica dalle 9 alle 23.

Per chi intenderà raggiungere Gorizia in treno, sono confermate anche quest’anno le tariffe agevolate a favore di bambini e ragazzi. Venerdì 27 i ragazzi fino ai 26 anni potranno acquistare il biglietto da e per Gorizia scontato del 20 per cento, grazie alla promozione “Under 26 FVG”. Sabato e domenica grazie alla “Promo Weekend FVG” lo sconto del 20 per cento sarà esteso a tutti. Infine con la promo “Under 12 accompagnati FVG” tutti i bambini fino ai 12 anni, se accompagnati da un adulto pagante, potranno raggiungere Gorizia in treno gratuitamente.

Le promo saranno acquistabili per i viaggi entro i confini della regione Friuli Venezia Giulia con origine o destinazione Gorizia durante i giorni della manifestazione. Ulteriori informazioni sugli orari e sul servizio sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, rivolgendosi alle biglietterie o al punto informativo Trenitalia in Corso Italia.

PARCHEGGI. Tre i parcheggi scambiatori – dai quali partiranno i collegamenti con i bus navetta verso il centro città - su cui ha le sue fondamenta il piano di mobilità sostenibile di Gusti di Frontiera, ovvero PalaBigot-Quartiere fieristico, Casarossa e Sdag, quest’ultimo ideale soprattutto per chi proviene dall’autostrada.

L’Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia avrà come sempre un ruolo fondamentale, in quanto garantirà i bus navetta che collegheranno le aree di sosta e la stazione ferroviaria alla festa. I bus circoleranno, come i treni, da venerdì a domenica: a partire dalle 17 sia venerdì che sabato, mentre la domenica le prime corse sono previste alle 11. Il termine del servizio per questi tre collegamenti è previsto alle 2.00 del venerdì, alle 3.00 del sabato e a mezzanotte della domenica. Una quarta linea trasporterà in centro chi arriverà a Gorizia in treno, facendo la spola da Corso Italia 80 venerdì e sabato fino all’1.45 e domenica fino a mezzanotte.

TRENINO TRANSFRONTALIERO. ‘Gusti di Frontiera’ avrà anche quest’anno il suo trenino internazionale, sempre garantito dall’Apt Gorizia. Il mini convoglio, occasione preziosa per chi desidera approfittare della manifestazione enogastronomica per vedere anche il centro di Nova Gorica, avrà corse con una frequenza di circa 30 minuti.

Il trenino farà la spola tra il centro di Nova Gorica con l’area dei festeggiamenti, e più precisamente tra Erjavceva ulica e via del Seminario. Il servizio sarà attivo venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.