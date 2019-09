Taste The Cave, il gusto del Carso

Domenica 29 settembre alle 10 aprirà i battenti l’edizione zero dell’evento #TasteTheCave, il gusto del Carso – okus Krasa. La manifestazione sarà aperta a tutti in forma gratuita e vedrà protagoniste le aziende agricole locali che saranno dislocate nel giardino antistante il centro visitatori della Grotta Gigante. Per tutto il giorno, fino alle 19, sarà possibile assaggiare e conoscere le peculiarità enogastronomiche del Carso e magari portare un pezzo di questo territorio a casa.

#TasteTheCave vuole essere un’occasione di promozione culturale ad ampio respiro del territorio carsico e, proprio per questo, domenica l’ingresso con visita guidata alla Grotta Gigante costerà solo 5 euro a persona (bambini fino ai 12 anni gratis). Un modo per coniugare il piacere del gusto con quello scoperta.

Tornando ai produttori, di certo sapranno accontentare tutti i palati. Sancin sarà presente con i suoi rinomati vini e due oli evo, Milič delizierà i palati con i vini e salumi di produzione propria oltre che il pane fatto in casa, FiorRosso ammalierà i presenti con l’olio evo della varietà autoctona Bianchera, Bajta proporrà ai visitatori gli ottimi salumi e vini delle sue cantine, Cittavecchia stupirà con le birre fortemente legate al territorio, Ostrouska presenterà i vini fermi e frizzanti della sua conosciuta azienda agrituristica, Radovič incontrerà i gusti degli estimatori dell’olio evo con l’Olio dei Venti, Budin saprà accontentare l’olfatto dei visitatori con il profumo, oltre che il gusto, dei suoi vini, così come Fabjan e la sua ottima produzione vinicola tipicamente carsica, Jakne darà una nota di dolcezza all’evento con i mieli, Urizio farà infine brindare i presenti con i vini della sua Vigna sul mar.

L’evento è realizzato da Società Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del Cai, e Grotta Gigante, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Sgonico, in collaborazione con GAL Carso e SDGZ-URES.

Tante realtà diverse, quindi, accomunate da un unico filo conduttore: l’amore per il proprio territorio e tutto ciò che la sua terra può offrire, sopra e sotto la superficie.

Info: www.grottagigante.it