Tempo di bilanci per Io sono Fvg

A un anno dal lancio di Io Sono Fvg, marchio regionale sinonimo di sostenibilità e tracciabilità, la Regione riunisce le imprese che finora hanno aderito per fare il “punto nave” del progetto e anticipare le novità per il 2022. L’appuntamento è lunedì 22 novembre alle 15 nell’auditorium “Comelli” nella sede della Regione a Udine in via Sabbadini.

Ad aprire i lavori sarà il presidente Massimiliano Fedriga, ideatore e forte sostenitore del progetto. A seguire interverranno il direttore di Agrifood Fvg Pierpaolo Rovere, che descriverà il sistema che si è venuto a creare dietro a questo marchio, il direttore marketing di PromoTurismoFvg Bruno Bertero, che metterà in luce le sinergie con il turismo, l’avvocato Pietro Tonchia, che toccherà il tema degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (SDG).

A seguire, Davide Petraz della società Glp parlerà del potenziale del marchio, mentre il presidente di Agrifood Fvg Claudio Filipuzzi presenterà la strategia di crescita per il 2022. Le conclusioni, dopo uno spazio a disposizione delle imprese, saranno affidate all’assessore regionale Stefano Zannier.