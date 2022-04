Teranum e i vini rossi del Carso

Il 23 aprile è una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati del vino, del buono e, soprattutto, del nostro meraviglioso territorio. A distanza di più di mille giorni dall’ultima edizione in presenza, correva l’anno 2019, ritorna Teranum. La festa, l’incontro, la vetrina dei vini rossi del Carso e del nostro territorio sarà accompagnata da grandi aspettative e sorprese presso il Pavilion di Portopiccolo, a Sistiana.

Dalle 16 alle 21 di sabato 23 aprile finalmente potremo incontrarci ed assaggiare i vini rossi prodotti in tutto il nostro territorio da Muggia a Doberdò del Lago, passando dal ciglione al Carso interno della Slovenia e con puntate anche in provincia di Gorizia.

Il nostro è un territorio ricco e particolare. Dalla terra gialla dell’estremo lembo orientale al sottile strato di terra rossa della cintura carsica, i protagonisti sono i nostri artigiani del vino. Mani e volti sferzati dal lavoro e dal vento del nord. La roccia e il mare a dare un’impronta unica ai vini. Finalmente ci si potrà incontrare nuovamente, parlare e confrontare.

Dopo tanto tempo, l’evento ha una grande valenza. La primavera è il momento di rinascita dopo l’inverno e così sarà questa edizione di Teranum, un nuovo inizio da dove ci eravamo lasciati. Il terrano come ponte fra le persone, come mezzo e come unione fra le genti.

Scopriremo assieme un terrano inaspettato, dai molti volti. Avremo occasione di assaggiare il vino fresco e il vino strutturato, il vino fermo e quello mosso, quello giovane e quello affinato, a dimostrazione dei progressi dei nostri vignaioli e della grande versatilità e potenzialità di questa terra (Tera-num).

Per questa edizione Teranum ritorna a Portopiccolo, scelta quanto mai importante, in quanto il comune ospitante, Duino Aurisina è stato nominato Città del Vino 2022. Riconoscimento di grande prestigio, che sta a significare che il nostro territorio ha ormai lasciato il segno e richiama interesse a livello nazionale e internazionale con le sue asperità, il suo fascino e le sue potenzialità.

Come detto, i protagonisti della giornata saranno i terrani e refoschi in tutte le sue declinazioni, ma non sarà il solo. Grazie alla preziosa collaborazione con Sapori del Carso saranno proposti degli abbinamenti coi formaggi del Carso. Un altro modo di scoprire le nostre ricchezze.

E, infine, come da tradizione consolidata, avremo in assaggio alcuni vignaioli ospiti. In particolare, quest’anno ci soffermeremo su alcune piccole produzioni pugliesi del Consorzio tutela vini doc Castel del Monte. Cinque piccoli vignaioli ci offriranno uno sguardo e una prospettiva su alcune produzioni poco conosciute.

I PROTAGONISTI. I vignaioli di Trieste e Gorizia: Zidarich, Milič Zagrski, Škerk, Škerlj, Ostrouska, Bajta, Milič Stanko, Budin, Damjan Milič, Cacovich, Sancin Evo Oil & Wine, Vigna sul Mar, Grgič, Kocjančič, Merlak, Lenardon, Bole, Castelvecchio.

I vignaioli sloveni: Vina Slamič - Perinova Kmetija, Vina Štoka, Vinska Klet Orel, Vina Vrabec, Vinakras, Vinska klet Štok, Čotova klet, Vina Čotar, Tavčar Emil in Ken, Vinarstvo Rebula, Vinogradništvo Širca-Kodrič, CV-Colja Vino, Renčel boutique wines.

I vignaioli pugliesi: Giancarlo Ceci, Cantine Torrevento, Azienda vinicola Rivera, Cantine Fiore, Azienda agricola Santa Lucia.

DOVE E QUANDO. Il 23 aprile a Portopiccolo Pavilion – Sistiana dalle 16 alle 21.

BIGLIETTI: 25 euro a persona. Le prevendite (biglietto a 20 euro a persona) sono già disponibili.Per partecipare all'evento sarà obbligatorio esibire il Green Pass base.

Info: www.facebook.com/CarsoVinoKras - info@carsovinokras.it