Terre Alte di Livio Felluga vino bianco dell’anno

Con una storia familiare che dura da 70 anni, Livio Felluga - una delle più grandi tenute del Friuli collinare e tra le più rappresentative delle due Doc, Friuli Colli Orientali e Collio, e della Docg Rosazzo - riceve per Terre Alte 2018 Rosazzo Docg il prestigioso riconoscimento ‘Vino Bianco dell'Anno’ della Guida Vini d'Italia 2022 del Gambero Rosso, oltre ai Tre Bicchieri.

"Mai premio speciale fu più meritato. In 40 anni di storia, il Terre Alte ha saputo ergersi a vera e propria icona del vino bianco italiano, fino addirittura a diventare un simbolo del made in ltaly all'estero, alla stregua di un abito Armani. Ci troviamo davanti a una delle rare etichette che ha fatto cambiare idea a molti wine lovers stranieri - a lungo convinti che il nostro Paese fosse adatto alla sola produzione di grandi rossi - sull'indubbio potenziale qualitativo dei nostri vini bianchi”, scrive l'autorevole critico e curatore della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, Gianni Fabrizio.

Terre Alte nasce nel 1981 rivoluzionando il panorama enoico friulano e nazionale. Un vino creato per rappresentare la ricchezza varietale di un territorio, il Friuli Venezia Giulia, e per elevare lo stile dei bianchi in termini di eleganza, complessità e longevità, che diventano iconici e dal forte carattere distintivo, anche nell'immagine.

Terre Alte è un blend di antiche vigne di Friulano, Pinot Bianco e Sauvignon. Negli anni conquista traguardi importanti, tra cui quello di miglior Vino Bianco d'Italia (nel 2009) e, oggi, di Vino Bianco dell'Anno secondo il Gambero Rosso.

Livio Felluga, celebre al mondo per i vini della Carta Geografica, l'emblematica etichetta inventata nel 1956 dal suo fondatore, patriarca della viticoltura friulana, rende così omaggio a un vino simbolo dei valori della tenuta. Forte di una grande eredità e con una mission sempre tesa al futuro, con questo riconoscimento, l'azienda esprime il suo costante cammino evolutivo, guidato da una visione sempre contemporanea.