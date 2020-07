Terzo weekend con i Vigneti aperti

Per il terzo weekend consecutivo ritorna Vigneti Aperti, la nuova iniziativa targata Movimento Turismo del Vino Fvg. Imperdibili occasioni d’incontro ed emozionanti esperienze, sempre nel segno della sicurezza, circondati da bellissimi vigneti – e non solo – per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta nel segno dell’enogastronomia di qualità. Un'occasione per tutti gli enoappasionati di conoscere e apprezzare le nostre eccellenze enogastronomiche.

Sabato 11 e domenica 12 luglio si svolgerà il terzo appuntamento che coinvolgerà in provincia di Pordenone I Magredi (sabato tour in bicicletta fra i vigneti, domenica picnic nel vigneto, degustazioni nel vigneto circolare).

In provincia di Udine Azienda del Poggio (picnic, visite e degustazioni ed esperienza DegustaMente, solo domenica), Barone Ritter de Zàhony (visite, degustazioni ed esperienza “Degustazione sotto le stelle in giardino” sia sabato che domenica), Cantina Puntin (vic-nic sabato e domenica, degustazione tra i filari solo sabato ed esperienza “Prendiamoci cura della biodiversità e altre storie…” solo domenica), Dario Coos (degustazioni, solo sabato), De Claricini (degustazione all’aperto e degustazione romantica, solo sabato), Ferrin Paolo (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Grillo Iole (aperitivo in vigna, solo sabato), Le Due Torri (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Ronc dai Luchis (visite e degustazioni, solo sabato), Spolert Winery (visite, degustazioni e aperitivo con il vignaiolo, sia sabato che domenica), Tarlao (visite, degustazioni e picnic in vigna, sia sabato che domenica; esperienza “Arti nella natura” solo sabato), Valpanera (aperitivo in vigna, solo sabato), Vigne del Malina (visite e degustazioni, solo sabato) e Vini Brojli (degustazioni sia sabato che domenica, presentazione libro solo sabato).

In provincia di Gorizia Ca’ Ronesca (punto vendita e degustazioni, solo sabato) e Pascolo (visite e degustazioni, sia sabato che domenica). È importante consultare il sito www.cantineaperte.info per conoscere orari, modalità, come effettuare le prenotazioni e tutti i dettagli.

“DegustaMente – Risveglio sensoriale in vigna”

Domenica 12 luglio, dalle 16, presso Azienda del Poggio a Villalta di Fagagna si svolgerà il primo appuntamento del 2020 con “DegustaMente – Risveglio sensoriale in vigna”, l’evento perfetto per alleggerire la mente e ripartire con più carica. In occasione dei 3 incontri previsti nell’ambito di Vigneti Aperti, Vino e Sapori FVG, in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Fvg e Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, dedica un pensiero speciale a coloro che in questi mesi hanno vissuto una situazione molto difficile: il personale medico e i dirigenti avranno dei posti riservati per partecipare alle 3 date dell'evento DegustaMente, un'occasione per rigenerare corpo e mente dopo un periodo difficile che ci auguriamo di lasciarci alle spalle. L’intento è quello di ringraziarli proponendo una giornata di benessere psicofisico in compagnia di due esperti che guideranno i presenti in un viaggio alla scoperta dei nostri sensi, preparando il corpo a degustare con più consapevolezza il vino e i prodotti del territorio.

Gli altri appuntamenti previsti sono domenica 19 luglio da Bulfon a Valeriano di Pinzano al Tagliamento e domenica 26 luglio da Pizzulin Denis a Prepotto.

Per maggiori informazioni su DegustaMente visitare il sito www.vinoesapori.it

Un particolare ringraziamento a Promoturismo, l’ente regionale di promozione turistica, e Civibank, un istituto da sempre vicino al territorio, per il fondamentale supporto e sostegno agli eventi organizzati dal Movimento Turismo del Vino Fvg, i quali da sempre sono un’importante occasione per conoscere le peculiarità enogastronomiche e territoriali della nostra regione.

Tutti gli amici enoturisti che vogliono essere sempre informati sulle news della manifestazione possono seguire gli aggiornamenti pubblicati, in tempo reale, sulla pagina Facebook MtvFVG e Instagram mtv_friulivg.