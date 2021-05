Tiare Chef Lab, nuovo format online

Tiare Chef Lab - Cuciniamo online è il nuovo format tv online, ideato dal Meeting Place Tiare Shopping in collaborazione con il challenge televisivo “Cuciniamo con el Bekér” di Fabrizio Nonis e Veronica Defilippis, per scoprire nuove ricette, mettere alla prova le proprie doti da cuoco, divertirsi alla scoperta dei prodotti del territorio, in attesa che riapra il Tiare Chef Lab, l’amatissima “cucina permanente” del Tiare, la prima del suo genere in una Galleria Commerciale, nata nel 2017 per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, offrire lezioni di cucina “professional friendly”, corsi di degustazione, momenti di showcooking con nomi di spicco della cucina italiana, che ha reso il centro un punto di riferimento per gli appassionati di enogastronomia.

Tiare Chef Lab - Cuciniamo online prevede otto puntate “in onda” a partire da venerdì 7 maggio 2021 alle ore 12 sulla pagina Facebook , condotte da Fabrizio Nonis - “padrone di casa” del Tiare Chef Lab, gastronomo, macellaio professionista, produttore, giornalista e conduttore TV - insieme a 4 bravissimi chef, selezionati tra i più affermati e amati sul territorio del Friuli Venezia Giulia e non solo, che si alterneranno tra loro: Alessandro Businaro del ristorante Boschet di Gorgo di Latisana; Davide De Pra (2 stelle Michelin) del ristorante Harry’s Piccolo Restaurant e Bistró di Trieste; Matteo Metullio (2 stelle Michelin) del ristorante Harry’s Piccolo Restaurant e Bistró di Trieste; Matteo Susan del ristorante La Pigna di Lignano Sabbiadoro.

In ogni puntata, Fabrizio Nonis e lo chef ospite prepareranno delle gustose ricette in cui saranno utilizzati prodotti del territorio che si vogliono far conoscere e coinvolgeranno gli spettatori attraverso due contest che daranno l’opportunità di vincere tantissimi premi.

Il primo concorso, “Indovina l'ingrediente segreto”, prevede che si individui all’interno di una lista quello che è il “tocco magico” che lo chef protagonista della puntata inserisce nella ricetta per rendere la portata veramente speciale. In palio una Tiare Gift Card da 300 euro. Per indovinare si ha tempo da quando appare l’apposito cartello in sovraimpressione fino al segnale di stop che verrà dato all’inizio della puntata successiva. La partecipazione si svolge sul sito web dedicato.

Il secondo concorso, “Cuciniamo con El Bekér”, permette di inviare la foto del proprio impiattamento con cui si replica la ricetta proposta della puntata. Tra tutti gli scatti giunti sul sito del contest, www.tiareimpiattalaricetta.it, verrà valutato e premiato l’impiattamento migliore. Il vincitore sarà protagonista della prossima serie della trasmissione TV di Fabrizio Nonis e Veronica Defilippis "Cuciniamo con El Beker”.

Ma non finisce qui: tutti i giocatori non vincitori di “Indovina l'ingrediente segreto” parteciperanno all'estrazione finale di una Tiare Gift Card da 100 euro. Inoltre, tutti i giocatori non vincitori che avranno indovinato almeno una volta l'ingrediente segreto parteciperanno all'ulteriore estrazione di un voucher di 150 euro valido per i prossimi corsi del Tiare Chef Lab.

Il riepilogo per seguire la prima puntata e partecipare ai due contest relativi alla sua messa in onda sono disponibili qui

Il regolamento dei concorsi completo è consultabile al seguente link

Tutte le puntate sono sempre disponibili sulla pagina Facebook