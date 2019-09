Tiramisù World Cup, al via le Fvg Selections

Comincia il weekend della Tiramisù World Cup a Villa Manin di Passariano. Sabato 21 e domenica 22 settembre, 80 concorrenti si sfidano nella preparazione del dolce al cucchiaio più famoso al mondo, chi nella categoria della ricetta originale del Tiramisù (mascarpone, uova, zucchero, savoiardi, caffè e cacao), chi in quella della ricetta creativa (con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti e di sostituire il biscotto).

Tutto pronto per le “FVG Selections” che si tengono nello splendido teatro di Villa Manin. L’apertura delle gare è alle 10 del mattino di sabato 21, con 20 concorrenti al mattino e 20 al pomeriggio, tutti rigorosamente non-professionisti, che si danno battaglia a colpi di mascarpone e savoiardi nella ricetta originale del popolare dolce: 40 minuti di tempo e poi una giuria di esperti - presieduta dal maestro Roberto Lestani, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria - decreta chi può passare il turno.

A mezzogiorno, il collegamento in diretta con la “Festa della Mela” di Tolmezzo si assiste alla preparazione del Tiramisù nella ricetta carnica. Alle 14, inizia invece la gara del Tiramisù creativo, la ricetta in cui i partecipanti possono dare sfogo alla loro fantasia culinaria (con l’aggiunta fino a ingredienti e la sostituzione del biscotto).

Alle 16, la signora Flavia Cosolo, figlia di Mario, racconta la storia della Coppa Venturino, inventata dal padre negli Anni ’50 e insegna come deve essere gustata. La formula di gara si ripete poi nella giornata di domenica 22 settembre (orari: 10-12 la ricetta originale, 14-16 la ricetta creativa). Alle 12, lo showcooking di Francesca Piovesana, campionessa della TWC 2018 con la sua ricetta creativa del Tiramisù zenzero&cannella.

Alle 16 momento storytelling: Mario e Claudio Del Fabbro, figli di Norma Pielli dell’Albergo Roma di Tolmezzo, ripercorrono la storia del tiramisù con testimonianze e foto. In chiusura, alle 17, la sfida per eleggere il Campione delle “Friuli Venezia Giulia Selections”, con i vincitori delle singole manche, oramai di diritto già accreditati per le semifinali della competizione che si terranno domenica 3 novembre (mattina) a Treviso.

Tutte le gare sono aperte al pubblico, con ingresso gratuito e quest’anno la grande novità: al termine dell’assaggio dei giudici, il pubblico accorso potrà assaggiare i Tiramisù dei concorrenti!