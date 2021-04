Tiziano Venturini resta alla guida delle Città del Vino Fvg

Elezione del nuovo coordinamento regionale per le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza di 25 municipi a vocazione vitivinicola (ai quali si stanno per aggiungere altre realtà) facenti parte dell'Associazione nazionale Città del Vino.

Nel corso della prima assemblea del 2021 tenutasi in modalità online e nella quale è stato anche programmato il nuovo anno, Tiziano Venturini assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Buttrio è stato confermato all'unanimità quale coordinatore. Venturini ha poi proposto la riconferma, anch'essa approvata all'unanimità, quale vice coordinatore di Maurizio D’Osualdo vicesindaco di Corno di Rosazzo. Confermati nel coordinamento Ilaria Peloi assessore alle attività produttive di Casarsa della Delizia e Giorgio Cattarin in rappresentanza di Cormòns.

Non si è, invece, ricandidato il sindaco di Trivignano Udinese Roberto Fedele, al quale è andato il plauso per il lavoro svolto in seno al coordinamento in questi anni. Con l'occasione è stato deciso l'allargamento del coordinamento stesso da 5 a 7 membri: sono stati eletti quindi anche Daniele Sergon sindaco di Capriva del Friuli, Lara Tosolini consigliere delegato per la promozione agroalimentare e rapporti con le Città del Vino di Cividale del Friuli e l'ambasciatore delle Città del Vino Gianpiero Colecchia in rappresentanza di Duino Aurisina.

Altra novità l'apertura di un collegamento operativo strutturale con il mondo delle Pro Loco, da tempo protagoniste insieme alle Città del Vino nell'organizzazione di eventi in Friuli Venezia Giulia, a partire dal rinomato Calici di Stelle in estate: per questo Antonio Tesolin, presidente della Pro Loco Casarsa della Delizia (la quale, caso unico in Italia, è anch'essa membro dell'Associazione nazionale Città del Vino) parteciperà ai lavori del coordinamento per i progetti che interessano le Pro Loco.

"Grazie all'assemblea di amministratori - ha commentato a nome di tutto il coordinamento Venturini - per la fiducia dataci: siamo pronti non solo a continuare ma anche a ampliare il gran lavoro svolto in questi anni e aver allargato il coordinamento a nuovi membri, in rappresentanza così di tutti i territori vinicoli regionali, e al mondo delle Pro Loco ne è testimonianza. Neanche nel 2020 segnato dall'emergenza sanitaria ci siamo fermati, proponendo tra le altre cose nello scorso mese di agosto un'edizione di Calcio di Stelle con numeri in linea con le edizioni pre-pandemia. Ci sono vari progetti, dall'Erasmus vinicolo per gli studenti europei alla vendemmia turistica, dalla sostenibilità ambientale ai nuovi regolamenti di polizia rurale con l'Università di Udine, che stiamo portando avanti e di cui daremo notizia nelle prossime settimane".

In apertura di assemblea è intervenuto il presidente nazionale delle Città del Vino Floriano Zambon: essendo in scadenza, il suo è stato un saluto di fine mandato a una realtà regionale come quella del Friuli Venezia Giulia con le quali c'è stata una positiva e intensa collaborazione. "Grazie al coordinamento, agli ambasciatori e a tutte le città del vino regionali per il percorso fatto assieme - ha dichiarato - e in particolare a Duino Aurisina per la sua candidatura a Città Italiana del Vino 2021, con un progetto giudicato tra i migliori tre e che pone ottime basi per successive candidature".

Presenti, oltre a sindaci e consiglieri comunali, pure gli ambasciatori delle Città del Vino Loris Basso (presidente anche dell’Ente Friuli nel Mondo), Piero Bertossi, Claudio Fabbro, Venanzio Francescutti, Claudio Colussi e Gianpiero Colecchia.

Le 25 Città del Vino aderenti in Friuli Venezia Giulia sono in ordine alfabetico Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Manzano, Moraro, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Trivignano Udinese e Torreano. In più anche la Pro Loco di Casarsa della Delizia è membro dell'Associazione nazionale.