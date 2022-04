Tomaso Trussardi pronto ad aprire un ristorante gourmet a Udine

Tomaso Trussardi è pronto ad aprire un ristorante gourmet a Udine. A rivelarlo è stato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che martedì 5 aprile ha ricevuto a Palazzo d'Aronco il figlio del fondatore della celeberrima casa di moda.



Il primo cittadino ha incontrato l’imprenditore bergamasco assieme a Stefano Gatti Bardelli. Oggetto dell'incontro proprio l'opportunità di investire inel capoluogo friulano, spaziando dall'alta moda alla cucina, passando anche per le automobili.



Nel corso del confronto, sono state delineate alcune ipotesi definite "interessanti" legate sia a Udine che ad altre zone dell'ex provincia, in cui l'ex compagno di Michelle Hunziker ha sottolineato le grandi potenzialità da sfruttare della città e del Friuli.



Trussardi conosce bene il Friuli, in particolare la montagna friulana. Nel 2020, infatti, aveva festeggiato i 43 anni della moglie, Michelle Hunziker, al boutique hotel da sogno Borgo Eibn.