Torna 'Una regione a raccolta'

Il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia promuove sabato 6 giugno, in collaborazione con i Comitati territoriali Cri e con 47 punti vendita del Gruppo Aspiag (Despar, Interspar, Eurospar), una giornata per la raccolta di alimenti e prodotti per l’igiene da distribuire nella nostra Regione alle migliaia di persone in difficoltà (14.208 assistiti nel 2019 cui, negli ultimi tre mesi, si sono aggiunti ulteriori 3.552 assistiti).

Ad annunciarlo, in una nota congiunta, sono stati Milena Maria Cisilino, presidente del Comitato Cri Fvg; Laura Zorzetto, responsabile tecnico regionale dell’area Supporto e inclusione sociale Cri Fvg; Fabrizio Santelena Cicero, coordinatore Despar, e Tiziana Pituelli, responsabile marketing Despar Fvg. All’iniziativa, intitolata “Una regione a raccolta”, parteciperanno anche gli alpini delle sezioni Ana di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Palmanova, gli scout dell'Agesci di Spilimbergo, i volontari dell'AUSER della Bassa Friulana e, per la prima volta, i soci del Rotaract Club Lignano Sabbiadoro-Tagliamento.

Il progetto rientra nelle strategie di tessitura della rete sociale che si deve sempre più rafforzare anche grazie al connubio tra Volontariato e Impresa.

La Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia è infatti impegnata da tempo assieme a Istituzioni, Enti, Imprese ed altre Associazioni (tra cui Confindustria Udine, con il cui Gruppo Alimentari e Bevande ha avviato una sinergia nel 2012 e siglato nel 2016 anche un protocollo d’intesa per la fornitura a prezzi di vantaggio di generi di conforto da distribuire alle persone bisognose della Provincia) a dare una risposta alle richieste d’aiuto provenienti dalle tante persone che vivono nella nostra Regione in uno stato di disagio-bisogno.

Cri Fvg si appella alla sensibilità della cittadinanza e ringrazia anticipatamente tutti coloro che generosamente aderiranno all’iniziativa domando generi di prima necessità.