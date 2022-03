Torna il festival del vino Park Wine Stars

Il settimo festival del vino Park Wine Stars, che si terrà venerdì 25 marzo presso il Park Hotel di Nova Gorica, riporta l’esperienza della degustazione di vini di altissimo livello che ci mancava da tempo. I sapori dell’evento saranno arricchiti dalle creazioni culinarie dagli chef della Hit provenienti da tutta la Slovenia. Altri preziosi consigli per gli amanti del vino saranno disponibili anche in uno speciale angolo sommelier.

L’ultimo venerdì di marzo, al Park Hotel di Nova Gorica, il festival Park Wine Stars sarà il primo in Slovenia ad aprire la stagione degli amatissimi eventi enogastronomici. L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di degustare individualmente i vini e di conversare direttamente con 20 produttori di vino del Litorale. L’evento è destinato sia agli intenditori sia a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del vino in un’atmosfera rilassata. Anche stavolta, una particolare attenzione sarà riservata ai vini di tutti e quattro i distretti vitivinicoli della regione viticola della Primorska (Litorale), ovvero Brda (Collio sloveno), Vipavska dolina (Valle del Vipacco), Kras (Carso) e Slovenska Istra (Istria slovena). Gli organizzatori hanno incoraggiato i produttori a inserire nella selezione del festival anche vini prodotti dalle antiche varietà locali, tradizionali e autoctone di questo territorio, che per la loro peculiarità attireranno senza dubbio l’interesse dei visitatori.

La società Hit è convinta che festival simili possano rappresentare un’interessante forma di promozione della destinazione turistica in uno spettro più ampio, giustificando la posizione strategica di Nova Gorica e delle unità della Hit che si trovano al punto d’incontro delle strade del vino del Litorale. L’organizzazione del festival è nelle mani dell’affiatato team del Park Hotel. Secondo la guida Gault & Millau, i clienti del ristorante dell’hotel, Tiffany, gradiscono sempre della disponibilità e del servizio impeccabile dei camerieri gentili, professionali e sorridenti. Il Park vanta inoltre di ben 10 sommelier, il che rappresenta un record tra i ristoranti sloveni.

Quest’anno i visitatori del festival Park Wine Stars potranno soffermarsi anche all’ “angolo sommelier”, dove potranno scoprirne di più sul corretto utilizzo dei calici da vino a seconda delle diverse tipologie e varietà dei vini. Verrà inoltre presentato un esempio di come si procede correttamente al posizionamento del coperto. Grazie a qualche consiglio pratico, i visitatori troveranno senza dubbio più facile accogliere gli ospiti a casa e la prossima volta al ristorante saranno in grado di valutare rapidamente la professionalità del personale. A fornire un piacevole accompagnamento musicale all’evento sarà il trio musicale Three Steps to Heaven.

I sapori del festival saranno esaltati dalle creazioni culinarie dagli chef della Hit che provengono dagli hotel di Nova Gorica e di Kranjska Gora. La cucina del Park sarà rappresentata da Adi Blaško, Anže Klemše e Marjana Štrukelj, dall’hotel Perla verrà all’evento Matjaž Šinigoj, gli hotel Lipa e Sabotin saranno rappresentati da Toni Ferizović, Tim Pavletič, Matic Rusjan e Kaja Pervanja, mentre i sapori della Gorenjska e di Kranjska Gora saranno portati all’evento da Isidora Cvetković e Marina Užar (Hotel Korona).

Park Wine Stars: venerdì 25 marzo a partire dalle 19; prezzo del biglietto: in prevendita 30 euro, il giorno dell’evento 40 euro.

I biglietti sono in vendita presso la reception del Park Hotel, al banco Privilege nel centro Park e sul sito del centro Park.

Prenotazioni con pernottamento per due persone in camera doppia con colazione al Park Hotel + due biglietti per il Park Wine Party = 140 euro; booking@hit.si o al numero +386 (0)5 331 13 41