Torna la Colletta alimentare 'Una Regione a Raccolta'

Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia promuove, in collaborazione con 53 punti vendita del Gruppo Aspiag (Despar, Interspar, Eurospar), una giornata per la raccolta di alimenti e prodotti per l’igiene, da distribuire nella nostra regione alle migliaia di persone in difficoltà. Nel 2020 sono stati 20.429 gli assistiti.



I Volontari del Comitato Cri di Palmanova OdV saranno presenti, sabato 12 giugno, dalle 8 alle 20, all’Interespar di Bagnaria Arsa e agli Eurospar di Palmanova, Sottoselva, Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Carlino e Grado.



Croce Rossa Italiana si appella alla sensibilità della cittadinanza e ringrazia quanti generosamente aderiranno all’iniziativa, donando generi di prima necessità come farina, olio, succhi di frutta, tonno, crac-kers/grissini, carne in scatola, fette biscottate, pelati, biscotti, sughi pronti, alimenti prima infanzia, zucchero, legumi secchi, caffè, latte UTH, prodotti di igiene e cura della persona e prodotti di igiene per la prima infanzia.