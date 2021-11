Torna ViniVeri Ristoranti d'Autunno

Torna, dopo il successo dell’edizione estiva, ViniVeri Ristoranti l’evento diffuso in tredici regioni italiane, organizzato dal Consorzio ViniVeri. Un vero e proprio giro d’Italia – con una tappa speciale in Slovenia - che parte giovedì 11 e si conclude martedì 16 novembre e che porterà oltre 50 vignaioli artigiani in tante città e località del Belpaese, ospiti di osti e chef d’eccellenza.

Quattordici appuntamenti autunnali in altrettanti trattorie e ristoranti dove i produttori presenteranno e racconteranno la loro terra, i vigneti, la propria filosofia produttiva, mentre i loro vini saranno protagonisti di abbinamenti con piatti appositamente creati per l’occasione. Un lungo percorso attraverso lo Stivale che porterà, ad esempio, sui rilievi de Le Murgie pugliesi un vignaiolo del Carso e una di Bolgheri o quello che farà approdare sulla riviera ligure di Ponente un produttore spoletino.

"Con ViniVeri Ristoranti vogliamo dare un segnale di normalità e condivisione. Per questo abbiamo deciso di proporre, anche questo autunno, una formula che, coniugando prossimità e partecipazione, è stata molto apprezzata lo scorso giugno dal pubblico e dai tanti appassionati del vino artigianale rispettoso dei cicli naturali. Non un solo evento, in un'unica sede, ma un tour itinerante che porta noi produttori direttamente sul territorio. E unisce i nostri vini con la creatività e la ricchezza delle tante culture gastronomiche locali e regionali”. Spiega Paolo Vodopivec, presidente del Consorzio ViniVeri.

Si inizia in Trentino con il primo appuntamento di ViniVeri Ristoranti Autunno: giovedì 11 novembre al ristorante Il Posto di Ste di Trento saranno presenti le cantine Lispida, Cascina Fornace e Podere Giardino. Si entra nel vivo dell’evento venerdì 12 novembre quando Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Marche, Lazio e Puglia ospiteranno i vignaioli Rinaldi, Ezio Cerruti, Antoniotti e Terraquilia all’Osteria Battagliano di Dogliani (Cn); Il Pendio, Cascina delle Rose, Podere Cipolla alla Trattoria del Gallo di Rovato (Bs); La Castellada, Zidarich, Colombera & Garella a La Primula di San Quirino (Pn); Casa Coste Piane, Massa Vecchia, Eugenio Rosi a Il Basilisco di Treviso; Ronco Severo, Angol D’Amig, Rivella, Cantina Ninni al Bino di Savona; Oasi degli Angeli, Clara Marcelli, San Giovenale al Da Sebastiani a Ortezzano (Fm); Paolo Bea, Francesco Massetti, Podere Ortica, Francesco Marra al Barnaba Wine Bar e Cucina a Roma; Paolo Vodopivec e Carla Simonetti al Vita Pugliese a Conversano (Ba).

Sabato 13 novembre in Slovenia, Mlečnik, Slavček, Skerlj saranno al Tabar di Lubiana con le loro ultime annate. Domenica 14 novembre all’Osteria Mammarossa di Avezzano (Abruzzo) ci saranno Praesidium, La Visciola, Casebianche, Maria Letizia Allevi, Podere Luisa, Feudo D’Ugni, De Fermo, Il Vecchio Poggio; mentre da Lievito Madre di Arezzo (Toscana) si potranno degustare i vini di Dario Princic, Podere La Cerretta, Trinchero, Pierini & Brugi. La sera stessa i produttori saranno alla cena organizzata da Octavin di Arezzo.

Lunedì 15 novembre sarà la volta della Sicilia con Salvatore Ferrandes, Il Censo, Di Salvo, Viteadovest al Mec di Palermo. Chiusura martedì 16 novembre con l’Umbria che al ristorante Une di Capodacqua (Pg) ospiterà Valter Mattoni, Altura, Raina, Maria Pia Castelli.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione presso il singolo ristorante. Per tutte le informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.viniveri.net