Tour virtuale del Prosciuttificio Prolongo

Non solo musei da visitare virtualmente in questi giorni di isolamento forzato causa emergenza Coronavirus. Arriva il tour virtuale a 360° del Prosciuttificio Prolongo per scoprire la produzione del famoso prosciutto di San Daniele. Una visita ai saloni di stagionatura da fare in tutta comodità dal divano di casa, grazie ad Agrifood FVG Cluster Agency.



Per il tour clicca qui https://cms.virtours.com/Panoramas/ShowScene?tourId=521a1f76-9845-40c8-a779-7aa9e6864bd7&nobrand=true