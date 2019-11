Appuntamento sabato 23 e domenica 24 con il più dolce e curioso evento dell’anno: ritorna, infatti, Tutti con le mani in pasta. Per l'ottava edizione dell’iniziativa di Etica del Gusto 18 laboratori - tra cui pasticcerie, gelaterie, panifici e cioccolaterie - aderenti all'associazione saranno aperti per ospitare curiosi e buongustai e far loro partecipare a mini corsi professionali gratuiti.

Adulti e bambini potranno mettere letteralmente le mani in pasta, curiosare nel dietro le quinte delle botteghe dei maestri artigiani e divertirsi preparando biscotti, bignè, creme, pizze, paste frolle, decorazioni di cioccolata e molto altro ancora.

La partecipazione è gratuita e ha la finalità di trasmettere al consumatore il valore dei prodotti artigianali che negli stessi laboratori sono realizzati e dare risalto alle proprietà di quanto viene preparato con materie prime di alta qualità.

“L'appuntamento è diventato un must - spiega il presidente dell’associazione Massimiliano Orso - poiché già nel mese di giugno ci chiedono quando aprono le prenotazioni per poter entrare nei nostri laboratori e creare con noi ciò che in genere sono soliti acquistare nei nostri locali. E siamo felici del successo dell’iniziativa. Abbiamo ideato Tutti con le mani in pasta per lanciare due messaggi: il valore del nostro mestiere e quello dei prodotti che proponiamo, tutti squisitamente artigianali e realizzati con materie prima di alta qualità proprio perché, come dice il nome della nostra associazione, nel nostro lavoro ci mettiamo prima di tutto etica e passione”.

Per saperne di più www.eticadelgusto.it