Sabato 18 dicembre 2021 si terrà il Convegno Tutto il buono dell’antico: peraries dell’Alto Bût . Progetto di recupero e valorizzazione. L’evento si svolgerà alle ore 17.00 presso il Cinema Daniel di Paluzza e sarà dedicato alla presentazione del progetto del Comune di ricerca e salvaguardia delle varietà tradizionali di pero dell’Alto But, come esempio di coltivazione tradizionale, di conservazione del paesaggio e di saperi che stanno scomparendo.

Dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro (giugno 1992) ai 17 nuovi obiettivi per il benessere dell’uomo e della natura lanciati dalle Nazioni Unite nel 2015 ( Agenda 2030), il concetto di biodiversità ha trovato spazio pubblico e si è affermata nel tempo una diversa sensibilità nel cercare un accordo tra gli ambienti naturali e quelli semi- naturali, frutto del sapiente millenario lavoro di uomini e donne nell’individuazione e conservazione di nuova variabilità vegetale, dove trovano il loro posto molteplici esseri viventi. A diverse latitudini, anche in Italia, nell’ultimo ventennio, tra appassionati, associazioni ambientaliste, ONG, ma anche tra decisori pubblici, gli alberi da frutto hanno assunto il simbolo dell’erosione genetica, di prodotti della terra che stanno scomparendo o che sono stati dimenticati. La Valle del Bût, i comuni di Paluzza, Treppo Ligosullo, Cercivento, Ravascletto, si sono rivelati una riserva botanica molto ricca.



Sono centinaia le piante di pero sparse nei prati, vicino agli stavoli, nei cortili delle case, in prossimità di chiese e cimiteri dei paesi che troviamo nell’Alto Bût. Allo scopo di valorizzare questo ricco e importante patrimonio colturale ma anche culturale, il Comune di Paluzza ha messo a disposizione un terreno di sua proprietà di 2000 mq, per realizzare un frutteto storico, che raccogliesse alberi di pero rappresentativi di un pezzo della storia locale, ricordando anche gusti ed esperienze antiche., che non solo avranno cura dell’allevamento delle piante che saranno messe a dimora, ma progetteranno attività per renderlo spazio vivo, aperto alle scuole di ogni ordine e grado non solo del territorio, alle comunità locali ed agli/alle appassionati di “frutti antichi”.Il progetto sarà presentato da. Parteciperanno alla discussione sul progetto:, professore di UNIUD. Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali, che interverrà su La diversità genetica delle pere delle valli friulane;, agronomo che interverrà su La dignitât dai pêrs e dai lòps. Un magnifico caleidoscopio di colori,sapori, forme e ... impieghi, tecnico Servizio Sperimentazione ERSA FVG , che interverrà su Le attività di ERSA nella conservazione e valorizzazione del germoplasma autoctono di pero. Pietro Molfetta, agronomo, che interverrà sulIl valore ambientale e paesaggistico della frutticoltura tradizionale.