Tutto pronto per Gemona, formaggio… e dintorni

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ritorna, dall’11 al 13 novembre, Gemona, formaggio… e dintorni la manifestazione enogastronomica creata dal Comune di Gemona del Friuli e dalla pro loco Pro Glemona agli albori del terzo millennio con lo scopo di non disperdere e, anzi, promuovere e valorizzare, la secolare esperienza delle locali latterie turnarie.

La kermesse enogastronomica celebra l’eccellenza locale del formaggio che continua a essere un vero e proprio fiore all’occhiello di questo territorio, tanto da essere diventato un presìdio Slow Food.

L’associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia torna in piazza con tanti appuntamenti e una piccola mostra di bovine da latte. Il quartier generale degli allevatori friulani sarà ospitato anche quest’anno in piazza del Ferro sotto la grande tensostruttura allestita per l’occasione dove si terranno - grazie al fondamentale supporto dell'Ersa - dimostrazioni, convegni, conferenze stampa, premiazioni. Appena fuori dal tendone sarà allestita una piccola mostra di animali che ospiterà le razze bovine in via di estinzione come la Grigio alpina, e la Pustertaler, assieme a capre e conigli per la gioia dei più piccoli.

In occasione dell’inaugurazione, in programma per venerdì alle 18.30 sotto la loggia del municipio, l’AaFvg premierà i vincitori del Concorso formaggi a latte crudo e taglierà la forma vincitrice mentre le restanti andranno all’asta (il ricavato sarà devoluto in favore di un’associazione del territorio) domenica, dalle 15.30, sempre in piazza del ferro.

Sabato il sipario sullo spazio gestito dagli allevatori si alzerà di prima mattina con il convegno “Agrivoltaico nelle aziende agricole e zootecniche“, in programma per le 10.30. Seguiranno, dalle 14 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 18, due dimostrazioni di caseificazione del latte. Domenica nuova dimostrazione dalle 9 alle 10.30, seguirà a ruota un un secondo convegno, “Cambiamenti climatici in Fvg: quali foraggere in alternativa al mais“, per finire alle 15.30 con l’asta dei formaggi. Un cenno a parte merita la conferenza stampa in programma per sabato mattina, alle 9.30, durante la quale i vertici di AaFvg, in particolare il presidente Renzo Livoni e il direttore Andrea Lugo, presenteranno l’ecommerce dell’associazione, prima iniziativa nel suo genere a livello nazionale.