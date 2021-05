Udine annuncia l'edizione 2021 di Friuli Doc, vera e propria vetrina per il comparto agroalimentare e artigianale friulano, in programma dal 9 al 12 settembre 2021, emergenza Covid permettendo. L'inaugurazione si terrà giovedì 9 settembre, alle 17:30.



Saranno coinvolte vie e piazze della città, da via Gemona (dall’incrocio con Via Giovanni da Udine fino all’intersezione con Via S. Chiara) a piazzetta S. Cristoforo, da piazza XX Settembre a largo Ospedale Vecchio, e poi piazza Venerio, piazza Duomo, piazzale della Patria del Friuli, via Vittorio Veneto, via Aquileia (da via Gorghi fino all’intersezione con Via Zoletti).

Confermate anche le storiche collaborazioni tra l’Amministrazione comunale, la Regione, l’Università di Udine, il Conservatorio Tomadini, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Coldiretti e Confesercenti.



La manifestazione coinvolgerà anche la corte di Palazzo Florio, la Loggia del Lionello, la corte ed i locali al piano terra di Palazzo Morpurgo e via Mercatovecchio dove sarà posizionato l’infopoint in collaborazione con la Regione. Gli sponsor istituzionali troveranno, invece, collocazione nelle vie del centro storico, compatibilmente con le occupazioni autorizzate per Udine sotto le stelle, che si svolgerà in concomitanza con Friuli Doc.



La Loggia del Lionello ospiterà anche le attività di divulgazione che verranno organizzate in collaborazione con le istituzioni.L’area della manifestazione sarà chiusa per consentire l’allestimento delle strutture e saranno introdotte alcune limitazioni alla circolazione stradale e all’utilizzo degli stalli a raso anche per non creare intralci nei flussi pedonali e nelle vie di soccorso.La manifestazione si svolgerà solo se sarà consentito dalla situazione pandemica in attuazione dei Dpcm in vigore e nel pieno rispetto dei protocolli covid per il contenimento del contagio da Coronavirus.Per l'occasione sarà sospeso il mercato di piazza XX settembre, anche quello dell’antiquariato, da domenica 5 a martedì 14 settembre compresi per consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture necessarie alla realizzazione della manifestazione. Sarà sospesa anche la stazione di bike-sharing in piazzetta Bertrando.