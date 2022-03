Udine annuncia l'edizione 2022 di Friuli Doc

L’edizione di Friuli Doc 2022 inaugurerà giovedì 8 settembre per poi proseguire fino domenica 11. Sono state ufficializzate le date della popolare e amata kermesse enogastronomica udinese hce animerà via Gemona (dall’incrocio con Piazzetta Antonini fino all’intersezione con via Santa Chiara), piazzetta San Cristoforo, piazza XX Settembre, largo Ospedale Vecchio, giardini del Torso, piazza Venerio, piazza Duomo, piazzale della Patria del Friuli, via Vittorio Veneto e via Aquileia.



Altri dettagli, informa Palazzo D'Arconco, saranno definiti nei prossimi mesi, anche in considerazione di quello che sarà il quadro sanitario che si verrà a creare.



Prende corpo, quindi, Friuli Doc 2022 grazie al via libera all’unanimità alla delibera dell’assessore al Turismo e Grandi Eventi, Maurizio Franz.



“Prima di portare il documento in giunta, avevamo già raggiunto un pieno accordo con la Regione, l’Università, la Camera di Commercio, il Conservatorio Tomadini, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Coldiretti per proseguire in questo percorso gratificante, che assegna alla città una vetrina preziosa e conferma un appuntamento atteso e apprezzato dai friulani - ha detto Franz -. Ricordo che Friuli Doc è cultura, storia, turismo, oltre che buona cucina e tradizione”.







Ancora Franz: “La speranza è che a settembre la pandemia sia stata messa alle spalle e che Friuli Doc possa essere realmente una grande festa per tutti”.