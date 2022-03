Udine culla di un nuovo format della ristorazione

Udine ha già dimostrato da tempo di essere culla di nuovi format della ristorazione poi diventati marchi consolidati e diffusisi a livello nazionale e anche all’estero. L’ultimo nato è Aqa Fish Lab e intende portare in tavola la passione per il pesce crudo in tutte le sue forme e possibilità, partendo dalle ricette tradizionali e avvalendosi di prodotti ricercati. Il concept ristorativo è stato pensato per tutti gli amanti del pesce, le materie prime sono esclusivamente italiane e vengono unite alla creatività e al pesce fresco che arriva quotidianamente nel locale.

Questo format, spin off della catena Assaje, ha appena debuttato a pochi passi da piazza San Giacomo, dove la creatività ispirata al mare di due giovani designer, Veronica Franci e Ilaria Vecchi, ha dato concretezza a un locale da cento posti in cui gli ospiti possono vivere una vera immersione, non solo nei sapori.

La cosa caratterizzante di questo format è, ovviamente, il menu. Propone panini, bowls, fritture, tartare e tanto altro in una chiave moderna e che dimostra di aver appreso molto dalla pandemia che ha colpito il settore della ristorazione. Infatti, le ordinazioni ai tavoli avvengono mediante tablet, in questo modo il cliente è in grado di ordinare direttamente alla cucina, eliminando i tempi d’attesa e limitando il contatto. Tutto questo permette di mangiare in completa sicurezza, in modo facile e veloce. Il claim “Wish you Where Fish” prende ispirazione della canzone dei Pink Floyd, “vorrei che tu fossi qui” una sorta di introspezione che viene rievocata nel cliente, un monologo interiore che auspica il ritorno della parte più pura e più libera di sé, come un pesce.

Aqa è stato pensato fin dall’inizio con il servizio di Deliveroo e utilizza packaging esclusivamente di carta.