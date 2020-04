Udine, mercati aperti e nuove regole anti Coronavirus

Mercati aperti anche a Udine, ma con regole precise. E' quanto stabilisce il Comune di Udine, in linea con l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emessa ieri, lunedì 13 aprile. Nell'ordinanza viene esplicitato che sono autorizzati i mercati all’aperto e al chiuso di soli generi alimentari, su area pubblica o privata.

Se all’aperto si dovrà predisporre la perimetrazione dell’area di mercato, creare un unico varco d’accesso separato da un unico varco d’uscita e contingentare le presenze che non possono superare contemporaneamente, al fine di evitare assembramenti, il doppio del numero dei banchi presenti, al netto del numero di operatori commerciali.



Agli avventori è richiesto il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, mentre la merce dovrà essere confezionata esclusivamente dal venditore che, come i clienti, dovrà obbligatoriamente indossare guanti monouso e mascherine, o comunque una protezione a copertura di naso e bocca.

Vige il divieto di assembramento al varco di accesso al mercato e pertanto dovranno anche essere adottate misure organizzative che garantiscano il rispetto della distanza interpersonale, attraverso un’unica fila per coloro che attendono di accedere all’area.



L’obbligo di predisporre le misure indicate e vigilare sulla loro osservanza è a carico dei commercianti titolari di concessione, operanti nei vari mercati, pubblici e privati, che si svolgono sul territorio comunale di Udine. L’obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni, ovviamente, vale sia per chi opera nei mercati sia nei confronti di chi li frequenta.

Le disposizioni dell'ordinanza saranno in vigore fino al 3 maggio prossimo.