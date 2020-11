Udine rende omaggio a Pierino, il re della pizza

Questa mattina il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, accompagnato dagli Assessori Fabrizio Cigolot, Maurizio Franz e Francesca Laudicina, ha conferito il 'Sigillo della città' al signor Pietro Di Martino, da tutti conosciuto come Pierino, storico gestore di locali in città che da quasi quarant'anni ospita i cittadini di Udine nelle sue pizzerie.

Nato a Tramonti, suggestivo borgo nella vallata dei Monti Lattari (Salerno), il 4 novembre 1948, Di Martino giunge in Friuli nel 1970. Dopo una breve esperienza a Palmanova, si trasferisce nella città di Udine dove, insieme con i propri fratelli, avrà sede la sua attività. La sua prima esperienza si sviluppa in via Aquileia, poi nella zona della Stazione ferroviaria e, dal 1972, in piazzale Cella.

La pizzeria-ristorante ‘Pierino’ diventa presto molto frequentata da amministratori pubblici, professionisti, sportivi, volti noti dello spettacolo e soprattutto da tanti cittadini al punto che, dal 20 marzo 1981, decide di trasferirsi in una struttura più grande, di tipo industriale, edificata in via Baldasseria Bassa.

Una sfida che poteva sembrare azzardata per un esercizio pubblico che fa della collocazione nel centro abitato un elemento di forza, ma che Di Martino riesce a vincere perché i clienti che lo avevano conosciuto continuano a frequentarlo sia per la qualità dell’offerta di ristorazione sia per l’affabilità del gestore, la sua umanità e la sua semplicità. L’attività professionale resiste nella zona sud della città per ben 33 anni, offrendo, nel tempo, occupazione a decine di lavoratori.

‘Pierino’, per una generazione di udinesi, costituisce un riferimento immediato ogni volta che viene fatto riferimento alla vera ‘pizza’, dietro la quale si cela la maestria di una sapiente preparazione e anche la storia e la cultura di un piatto che costituisce una delle eccellenze italiane più famose nel mondo. Di Martino ama ancora il suo lavoro e, dopo aver gestito un esercizio in viale Volontari della Libertà, ora aiuta il figlio che segue le orme paterne.

“Con l’attribuzione del sigillo della città di Udine a Pierino - ha commentato il Sindaco Fontanini - abbiamo voluto rendere omaggio a colui che per primo ha portato l’arte della pizza qui da noi, facendo innamorare i friulani di questo piatto e portando un valore aggiunto di sapori, colori e creatività alla nostra tradizione culinaria, allora piuttosto spartana”.

Il Sindaco ha quindi ricordato la sua prima pizza, sfornata proprio da Pierino nello storico locale di piazzale Cella.