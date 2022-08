Ultimi appuntamenti con Calici di Stelle in Fvg

Dopo la prima ricca settimana di eventi, ecco gli appuntamenti finali del programma di Calici di Stelle con le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia.

A Casarsa della Delizia il 10 agosto nella notte di San Lorenzo, sotto le stelle cadenti, alle 19 ci si ritroverà all'Antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich per una serata di musica e degustazioni con Mookie Dj e Aurora Rays Quartet e i vini della Selezione di spumanti Filari di Bolle 2022, ovvero i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia abbinati a prodotti enogastronomici del territorio. Organizzano Comune e Pro Loco, entrambe aderenti alle Città del Vino. La prenotazione, per la degustazione, è obbligatoria. Mentre l’ingresso è libero per la parte dedicata allo spettacolo. Prenotazioni via whatsapp 3387874972 o mailsegreteria@procasarsa.org.

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo (entrambe membro dell'Associazione nazionale Città del vino), con rinnovato entusiasmo aderiscono a Calici di Stelle, iniziativa simbolo della promozione dei prodotti tipici del territorio. L’evento il 10 agosto dalle 19.30 si svolgerà nella suggestiva Corte dell’Enoteca di Bertiolo, location che ospiterà la serata sotto le stelle cadenti, nella notte di San Lorenzo, quando si potranno assaporare i vini di tutta la regione Friuli Venezia Giulia accompagnati da piatti e prodotti tipici preparati e presentati da ristoratori e botteghe del territorio. La serata, imperdibile, sarà allietata da musica dal vivo. Info: Enoteca ProLoco Tel. 370.3619848 – info@bertiolo.com.

Il 10 agosto nella Città del Vino di Gradisca d’Isonzo Piazza Unità d’Italia ospiterà Calici di stelle. L’Amministrazione comunale di Gradisca d’Isonzo in collaborazione con la Pro Loco Gradisca APS organizza l’appuntamento per la serata della Notte di San Lorenzo. In Piazza dell’Unità d’Italia saranno allestiti stand con degustazioni di prodotti gastronomici del territorio e pregiati vini delle cantine locali. Ad allietare il tutto il concerto musicale “Gipsy and Balkan Beats” con il Gruppo “Disadattato e la sua Orchestra”. L’appuntamento è nel centro storico di Gradisca dalle 18.30 alle 23.00. Info: Tel. 0481.967911 – comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it www.comune.gradisca.go.it

Anche a Latisana Comune e Pro Loco sono Città del Vino. Propongono un nuovo appuntamento (dopo quello del 5 agosto ad Aprilia Marittima) mercoledì 10 Agosto nel cuore del capoluogo, in Piazza indipendenza, con i suoi portici e le cornici in pietra d’Istria, vero e proprio salotto a cielo aperto della città. La data prevede la collaborazione di ristoratori e produttori del territorio, alla scoperta delle proposte culinarie e dei prodotti tipici locali, il tutto accompagnato dai migliori vini a marchio Friuli Latisana Doc. L’appuntamento è dalle 19 alle 24. Info: Tel. 0431.521550 – info@prolatisana.it

In una cornice ricca di fascino e di storia quale quella di Piazza Capitolo e della Basilica Patriarcale della Città del Vino di Aquileia, il vino del territorio vivrà due giorni da protagonista accompagnato dalle degustazioni dell’Agro Aquileiese grazie a Calici di stelle. Mercoledì 10 e Giovedì 11 agosto l’appuntamento nella città del Patrimonio UNESCO è dalle 19.30 alle 24. In piazza saranno allestiti i banchi degustazione dedicati alle Aziende del territorio. I vini proposti saranno in degustazione accompagnati dalle succulente proposte gastronomiche. Non mancherà, per l’occasione, l’accompagnamento musicale con concerti ma soprattutto non mancheranno interessanti percorsi esperienziali alla scoperta della eredità culturale di Aquileia, veri e propri Night Tours che toccheranno il Museo Archeologico Nazionale, sito aperto in notturna grazie alla collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. Info: Tel. 389.12858620 calicidistelleaquileia@aquileia.org

L'11 agosto a Buttrio a Villa di Toppo-Florio appuntamento con Calici di Stelle delle Città del Vino. Dalle 19.30 fino alle 24, Buttrio (Comune e Pro Loco, entrambe membro delle Città del Vino) offre agli ospiti un assaggio dei suoi migliori prodotti enologici che accompagneranno i piatti preparati da Le Fucine Caffè e Bistrot di Buttrio. Non mancherà l’accompagnamento musicale con il Concerto del Gorni Kramer Quartet nell’ambito del Festival internazionale Nei Suoni dei Luoghi. Si ripropone inoltre l’osservazione delle stelle con i telescopi del C.AS.T. Circolo Astrofili Talmassons e la novità di uno sguardo nel cosmo profondo con le immagini del telecopio spaziale James Webb. Info tel. 0432.673511 – proloco@buri.it

Il 12 agosto Cormòns ospita al Castello di Monte Quarin Calici di stelle, evento inserito nel programma unitario delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Un cestino di stelle. Un magico picnic nella notte delle stelle cadenti nella splendida cornice del Monte Quarin e del Castello di Cormòns che per l’occasione diverranno la suggestiva scenografia per una serata unica e indimenticabile. Nel “cestino” i partecipanti troveranno un kit per iniziare a brindare al chiarore della luna piena e alcuni assaggi delle eccellenze del territorio. Dopo una breve salita, una volta raggiunta la sommità, le Aziende locali accoglieranno il pubblico per proseguire la degustazione dei migliori prodotti gastronomici e dei vini della zona. Immersi nella natura e nei suoi suoni, si verrà accompagnati anche da momenti di poesia e musica dal vivo che scandiranno il tempo di questa esperienza unica. L’iniziativa prenderà il via alle 19.30 per concludersi alle 24.00. Info: Tel. 0481.630371 – info@enotecadicormons.com

Calici di Stelle è organizzato dall'Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. La rassegna gode del sostegno di BancaTer, PromoturismoFvg – Io sono Friuli Venezia Giulia e Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia. Le rassegne rientrano nel programma nazionale di Duino Aurisina – Devin Nabrežina Città italiana del Vino.

I soggetti aderenti alle Città del Vino in regione sono 36. I Comuni sono 30: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 6 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo, Manzano e Latisana.