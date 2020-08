Ultimo weekend con Vigneti Aperti in Friuli Venezia Giulia

È arrivata l’estate e le cantine del Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliere i visitatori con una nuova iniziativa targata Movimento Turismo del Vino FVG: Vigneti Aperti. Un evento fatto di incontri e momenti conviviali, sempre nel segno della sicurezza, nei bellissimi vigneti – e non solo – della nostra regione. Un'occasione per tutti gli enoappasionati di conoscere e apprezzare le nostre eccellenze enogastronomiche.



Sabato 1 e domenica 2 agosto si svolgerà l’ultimo appuntamento che coinvolgerà in provincia di Pordenone I Magredi (sabato tour in bicicletta fra i vigneti, domenica picnic nel vigneto, sia sabato che domenica degustazioni nel vigneto circolare); in provincia di Udine Barone Ritter de Zàhony (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Cantina Puntin (sabato degustazione tra i filari, domenica esperienza “Pesche e vino”, sabato e domenica vic-nic), Dario Coos (degustazioni, solo sabato), De Claricini (degustazione all’aperto e degustazione romantica, solo domenica), Elio Vini (visite nei vigneti e degustazioni sia sabato che domenica, esperienza “Orizzontale di bianchi” e “Verticale di Merlot” solo domenica), Ferrin Paolo (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Le Due Torri (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Spolert Winery (visite, degustazioni, tour dei vigneti e aperitivo con il vignaiolo sia sabato che domenica), Tarlao (visite, degustazioni e picnic in vigna sia sabato che domenica) e Valpanera (degustazioni e aperitivo in vigna solo sabato).



In provincia di Gorizia Ca’ Ronesca (punto vendita e degustazioni, solo sabato) e Pascolo (visite e degustazioni sia sabato che domenica).È importante consultare il sitoper conoscere orari, modalità, come effettuare le prenotazioni e tutti i dettagli.

Social: Facebook MtvFVG e Instagram mtv_friulivg.