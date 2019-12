Un corso per preparare i pasti per i senzatetto

Anche la preparazione dei pasti destinati ai senzatetto deve rispettare regole di igiene alimentare e adottare delle corrette pratiche di gestione dei cibi. È per questo che è stato organizzato un corso apposito per formare volontari e operatori della Croce Rossa impegnati in questa attività di solidarietà.

Il percorso di formazione si è tenuto nella sede della Cri di Tarcento e per l’attività didattica ha visto il coinvolgimento dell’agenzia di cluster Agrifood Fvg, che con i suoi esperti ha contribuito fornendo le conoscenze tecniche in materia di preparazione dei pasti.

I temi affrontati sono stati le contaminazioni biologiche, fisiche e chimiche, che possono attaccare i pasti, le attenzioni da seguire nello stoccaggio degli alimenti dal punto di vista igienico e la cura della pulizia personale e delle attrezzature durante la preparazione degli alimenti.

Il corso ha visto la partecipazione di 22 volontari, che hanno dovuto anche affrontare un test finale per misurare le conoscenze acquisite. E sono stati tutti promossi.