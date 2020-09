Un dolce da Re, il Tirime su di Mario Cosolo

Non molti sanno che la versione originaria del “tiramisù” - il dolce più famoso al mondo - è nata in Friuli Venezia Giulia, precisamente all'hotel ristorante “Al Vetturino” di Pieris, in provincia di Gorizia. Siamo alla fine degli anni '30, Mario Cosolo a 14 anni già spignattava nella cucina del padre Antonio, dimostrando la sua grande passione per l'arte culinaria. A 16 anni apprende i segreti della pasticceria presso la storica e rinomatissima pasticceria Pirona di Trieste. Poi il servizio militare nella Regia Marina sul panfilo Reale “Savoia” in qualità di cuoco pasticcere, chiamato a partecipare a una gara di pasticceria per il re Vittorio Emanuele III, la composizione da lui proposta, si distinse quale migliore ricetta.

Nel 1939, rientrato nel ristorante di famiglia "Al vetturino" di Pieris, Mario Cosolo inizia a proporre quel dolce con la denominazione Coppa Vetturino. Meno di 10 anni dopo questo dessert viene ribattezzato dallo stesso chef con il nome di "Tirime su", prendendo spunto dall' espressione dialettale triestina, un po' osè, utilizzata durante un pranzo da Bruno Cimadori, assiduo frequentatore del Vetturino: in tono scherzoso, Cimadori, si rivolge infatti alla cameriera magnificando le doti afrodisiache della Coppa.

L’Ecomuseo Territori Genti e Memorie tra Carso e Isonzo, gestito dal Consorzio Culturale del Monfalconese, assieme alla Camera di Commercio Venezia Giulia e a PromoTurismoFvg, realizzano vari appuntamenti per valorizzare e far conoscere la versione originaria di questo dolce per valorizzare e far conoscere la versione originaria di questo dolce. Il prossimo appuntamento è per domenica 13 settembre alle 16 all'Hell's Bistrot di Udine (Corte Savorgnan, 9), show cooking e deustazione del “Tirime su – Coppa Vetturino”. La preparazione e il racconto della storia del “Tirime su - Coppa Vetturino” saranno curate da Flavia Cosolo, figlia dello chef Mario Cosolo, che da anni si dedica alla promozione di questa ricetta tanto squisita quanto unica, con un’introduzione del giornalista e pubblicista specializzato in enogastronomia Stefano Cosma.

L'Ecomuseo "Territori, Genti e Memorie tra Carso Isonzo" è titolare della ricetta del " Tirime su - Coppa Vetturino. Il dolce è riconosciuto dalle Comunità dell'Ecomuseo quale bene di comunità raccogliendo in esso il sapere e il saper fare del territorio ed è stato riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con l'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia (Pat) dolce originario del Friuli Venezia Giulia. Grazie al progetto della Camera di Commercio Venezia Giulia e del Consorzio Culturale del Monfalconese oggi potete gustare il dolce nella sua versione originaria il “Tirime su - Coppa Vetturino”, nato e creato nella Venezia Giulia.