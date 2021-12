Un ex aequo per il Premio Trivelli 2021

L’osteria Ai Cacciatori di Cavasso Nuovo e il Ristorante Costantini di Tarcento si sono aggiudicati – a pari merito – la decima edizione del Premio Mattia Trivelli, nato nel 2012 per valorizzare un salume – la Pitina – che da prodotto a rischio di estinzione è divenuto una vera e propria icona del territorio dove nasce e al quale dal 2018 è stato riconosciuto il marchio comunitario della IGP (indicazione geografica protetta).

La cerimonia di premiazione – trasmessa anche sulla pagina Facebook dell’Ecomuseo Lis Aganis – si è svolta domenica nella sala consiliare del “Palazàt”, il municipio di Cavasso Nuovo, dove ha fatto gli onori di casa il sindaco Silvano Romanin.

Il saluto degli organizzatori è stato portato dalla vicepresidente dell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane “Lis Aganis”, Marina Crovato, che ha ribadito come nel sottotitolo del premio (La Pitina, prodotto culturale) sia condensata la storia di questo salume, da prodotto di sopravvivenza a ingrediente protagonista di piatti gourmet. Da sempre l’Ecomuseo tutela il patrimonio culturale e valorizza i saperi che le comunità tramandano anche attraverso i prodotti della tradizione: il cibo è cultura!

Il saluto dei produttori di Pitina è stato portato dal Presidente della loro Associazione, Manuel Gambon; quello dell’Istituto Alberghiero IAL di Aviano (dove si sono svolte le degustazioni dei piatti in concorso) è stato affidato a un videoclip realizzato dagli allievi che hanno collaborato e assistito ai lavori della Giuria, composta da Ubaldo Alzetta (ristoratore e socio fondatore dell'Associazione Produttori Pitina), Giuseppe Damiani (esperto di turismo sostenibile), dal giornalista enogastronomo Bepi Pucciarelli e da Giorgio Viel, direttore del Centro studi Friuli Venezia Giulia dell’Accademia Italiana della Cucina, che ha presentato e commentato i piatti in concorso.

Per la prima volta in dieci anni la Giuria ha deciso per un premio “ex aequo”, attribuito al piatto Blecs di farina di castagne con Pitina, mele antiche e ricotta stagionata (Osteria ai Cacciatori) e allo Gnocco di rape rosse ripieno di formaggio Asino e Pitina (Ristorante Costantini).

“Due piatti – ha sottolineato la Giuria nelle motivazioni del premio - assolutamente diversi, ma entrambi di altissimo livello. I Blecs di Danêl (Daniele Corte, l’oste dei Cacciatori) sono un concentrato di tradizione e di storia del territorio, nel quale gli ingredienti – farina di castagne, Pitina, mele antiche e ricotta stagionata – sono tenuti insieme da un collante fatto di esperienza e amore. Passione e ricerca sono gli ingredienti non scritti dello Gnocco studiato e realizzato da Marco Furlano, chef del ristorante Costantini: anch’esso un piatto quasi a km zero e realizzato con un occhio particolare alla sostenibilità”.

La Giuria ha anche segnalato come meritevoli del tradizionale “Premio Speciale” il piatto presentati da Gelindo dei Magredi di Vivaro e dal maestro pasticcere Stefano Venier dell’Arte Dolce di Spilimbergo.

In chiusura della cerimonia di premiazione (alla quale ha partecipato anche il consigliere regionale Emanuele Zanon) gli organizzatori hanno confermato la volontà di proseguire con il premio Mattia Trivelli, la cui formula a partire dall’edizione 2022 sarà “riveduta e corretta”.

Saranno aggiornati il Regolamento e il “format” del Premio, facendo tesoro dell’esperienza accumulata in questo primo decennio; verrà anche ampliata e valorizzata la collaborazione – positivamente testata nell’ultimo biennio - con l’Istituto Alberghiero IAL di Aviano. Il progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la L.R. 21/2016.