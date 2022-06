Un nuovo Decamerone, per scoprire le storie di vigna

Il 27 e 28 giugno, il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo organizza, per il secondo anno consecutivo, il Decamerone. Un evento immersivo dove si racconteranno storie di vigna, s’incontreranno produttori e si pedalerà nella terra dei Colli Orientali del Friuli.

Nell’occasione sarà presentata anche la Verticale di Vigna, la prima degustazione che, a parità di vitigno e di anno di imbottigliamento, mette l’accento sulle diverse età della vigna (da 10 a 100 anni). Si tratta di un percorso che ricostruisce e mette a nudo, a ritroso, la storia del vino nel bicchiere per arrivare a determinare non solo la vigna dalla quale è stata vendemmiata l’uva, ma anche l’età della stessa per individuare le espressioni, gli accenti che l’età della pianta innestano nei sentori del vino.

Quest’anno, cinque giornalisti austriaci hanno richiesto di partecipare all’evento che inizierà con l’esperienza alla Tasting Academy a Corno di Rosazzo e proseguirà con una serie di visite e incontri alla scoperta delle storie di vigna, di viticoltori e di biodiversità. Una verticale di vigna che si svilupperà lungo i due giorni in cui i protagonisti saranno i racconta storie, i novellieri dei Colli Orientali del Friuli che guideranno gli ospiti lungo cinque capitoli, ovvero Benvenuti nella terra del vino con gli accenti; L’età del vino: onesta e sincerità in un sorso; Pedalando nel labirinto del vino; Cividale tra storia e memoria. La capitale dei Colli Orientali, e La novella di chiusura: raccontiamoci la nostra avventura.

Ai giornalisti sarà richiesto un ascolto attivo, tanto da farli diventare poi testimoni di quanto hanno sentito sul territorio riportando le storie nei vari media austriaci presso i quali firmano i propri articoli.

L’evento del Consorzio è ispirato dal Decamerone di Giovanni Boccaccio (1349-1353), che è un racconto di rinnovamento e ricreazione a dispetto di una pandemia. Boccaccio riunì una brigata di dieci, sette nobildonne e tre giovani gentiluomini, che si sono ritirati in campagna per sfuggire alla peste. L’ispirazione, nel Decamerone 2022, nasce nel 2020 quando organizzare un incoming, in piena pandemia, sembrava un po’ riunire “nobildonne e gentiluomini della stampa” in un ritiro fatto di spazi e tempi socialmente adeguati al momento.

Non più la periferia toscana, scelta da Boccaccio, ma le pendici del monte Bernarda, a nord, fino allo Judrio, disegnano i territori del Decamerone 2022 organizzato dal Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo. Luoghi che testimoniano di presenze romane e longobarde ma anche di un’evoluzione qualitativa e verticale di produzioni vitivinicole fra le più ricercate a livello mondiale.

Il percorso partirà dalla Tasting Academy - Villa Nachi Cabassi, sede del Consorzio e protagonista del Tour di Promozione condotto in collaborazione con Ais Fvg chiuso pochi giorni fa in 13 città italiane. Le storie possono essere ascoltate anche in autonomia, dal pubblico e la verticale di vigna è disponibile, su prenotazione, alla sede della Tasting Academy.