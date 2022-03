Un viaggio nel gusto in Slovenia

La “Settimana i ristoranti” che inizia venerdì 25 marzo e si prolunga per 10 giorni fino al 3 aprile, rappresenta un ottimo motivo per visitare la Slovenia proprio adesso. Si tratta di un’iniziativa che promuove le eccellenze selezionate dell’enogastronomia slovena a prezzi molto accessibili - i menù degustazione a tre portate partono da 21 euro. A partecipare alla kermesse ci sono oltre 100 ristoranti in tutta la Slovenia. Tra i ristoranti più vicini all’Italia troviamo anche due realtà del Gruppo Hit: il ristorante Tiffany dell’Hotel Park e il ristorante Calypso dell’Hotel Perla di Nova Gorica.

Presso il Perla, Resort & Entertainment troviamo uno dei migliori ristoranti alberghieri della Slovenia, il Calypso, che si contraddistingue per le materie prime locali e stagionali di prima qualità, sapori inconfondibili, combinazioni sorprendenti e tecniche elaborate. L’esclusiva esperienza gourmet viene completata da un servizio impeccabile in sala. Lo chef Dalibor Janačković invita in un viaggio alla scoperta delle creazioni culinarie a base di carne o di pesce realizzate in occasione della “Settimana dei ristoranti”.

Durante il periodo del lockdown presso il Park, Hotel & Entertainment è stato completato il restyling degli ristoranti e l'ampliamento della già ricca e variegata offerta culinaria. Lo chef Adi Blaško insieme al team in cucina e in sala propone presso il ristorante Tiffany un sapiente dialogo tra il territorio e i suoi prodotti. La proposta si esprime in un menu di pesce con il giusto abbinamento di vini provenienti dalle regioni vitivinicole circostanti (Brda, Kras, Vipavska dolina, Slovenska Istra).

Il numero dei posti per la “Settimana dei ristoranti” è limitato, le consultazioni dei menu e le prenotazioni sono possibili tramite le pagine web dell'Hotel Park e Hotel Perla di Nova Gorica.

Per entrare in Slovenia e negli hotel, ristoranti, casinò ecc. non è più necessario il Green Pass.