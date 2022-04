Un villaggio in stile Willy Wonka al Tiare Shopping

Volete conoscere la storia del cioccolato? Sapete come è fatto il seme da dove viene nasce tutto? Quali sono le proprietà del cacao? A questa e a tante altre domande potete trovare risposta fino a sabato 16 aprile, dalle 10 alle 20, al Tiare Shopping Meeting Place di Villesse.



Al primo piano della Galleria, infatti, verrà allestita l’area “Have a Good Chocolate”, un vero villaggio in stile “Willy Wonka” per approfondire il tema di questo prodotto - il cioccolato - che è uno dei simboli della Pasqua. Il cacao è un alimento molto importante e utile per il nostro organismo: contiene proteine, lipidi, glucidi, diversi sali minerali e vitamine del gruppo B. Gli antiossidanti del cacao aiutano a combattere l'azione dei radicali liberi, mentre teobromina e caffeina aiutano a mantenere la concentrazione.



Il percorso informativo porterà alla postazione dove sarà possibile giocare e vincere Gift Card da spendere nel Centro. Come? tutti i maggiorenni che effettueranno all'interno dei punti vendita del Tiare Shopping Meeting Place di Villesse uno o più acquisti per un valore complessivo di almeno 25,00 € (sono cumulabili al massimo 5 scontrini emessi da differenti punti vendita per arrivare alla soglia minima di € 25,00) avranno la possibilità di partecipare all'estrazione di premi immediati e di accedere alla fase di abilità.



La prima fase del gioco è una vera e propria prova di abilità, ovvero indovinare quante sono le fave di cacao nel cubo trasparente perfettamente sigillato presente nell’area Have a Good Chocolate. Il partecipante inserisce il numero ipotizzato nel tablet elettronico messo a sua disposizione e la sua risposta viene memorizzata per l’esito finale. Chi avrà indovinato o si sarà avvicinato maggiormente, per difetto o per eccesso, al numero esatto di fave di cacao presenti nel cubo sarà il vincitore di una Gift Card Tiare Shopping del valore di € 1.000,00.La seconda fase del gioco, successiva alla prima, è un Instant Win per il quale il personale addetto abiliterà, tramite il software dedicato, tante giocate elettroniche quanto sarà il valore totale degli scontrini validi presentati. Premendo un pulsante si attiverà la giocata a cui corrisponderà, tramite un software randomico, la scritta “Hai vinto” o “Non hai vinto”.Per ogni giocata elettronica è possibile vincere subito una delle 1.600 tavolette di cioccolato fondente da 100 gr. al cui interno è possibile trovare uno dei cinque biglietti “Golden Ticket” validi per il ritiro di una Gift Card del valore di 500,00 €.