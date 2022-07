Un vino friulano in Vaticano

Arriva in Vaticano dal Friuli Venezia Giulia un nuovo vino ed è dedicato a Isaia, il profeta citato dal Papa nel Messaggio per la prossima Giornata dei migranti. "Abbiamo creato - spiega Loris Basso, presidente di Friuli nel Mondo - un vino straordinario, frutto della terra, e allo stesso tempo opera della persona umana. Frutto di un lavoro in alleanza con la terra e con il creato e allo stesso tempo in una vera prospettiva di comunione, come l'operaio della vigna e l'operaio della cantina, che lavorano insieme per il vino e il loro lavoro nasce dall'opera di quei seminatori che hanno lavorato migliaia di anni fa". Un vino che è anche "un'opera d'arte".

E' stato presentato nei giorni scorsi in Vaticano nel corso dell'evento "Pro-Sit", uno degli appuntamenti nel cammino di avvicinamento alla 108esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022 in programma il 25 settembre, sul tema offerto da Francesco: "Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati".

Nel suo Messaggio il Papa spiega che quello migratorio, "nella visione profetica di Isaia", è un fenomeno "in cui gli stranieri non sono invasori o distruttori, ma lavoratori di buona volontà che ricostruiscono le mura di una nuova Gerusalemme, aperta a tutti i popoli".

L'Ente Friuli nel Mondo è un'associazione privata senza fini di lucro fondata a Udine il 20 giugno 1953 e riconosciuta di interesse regionale dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'Ente promuove i collegamenti con i friulani residenti in Italia e nel mondo.