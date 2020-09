Una giornata di degustazioni alla Subida

Prosegue il tour, attraverso le regioni d'Italia, della Ordan Wine Distribution per presentare e far degustare a ristoratori, chef, sommelier ed esperti i vini del catalogo. Anche questa volta - la giornata organizzata a La Subita di Cormons il 14 settembre - è stato un successo che ha registrato l’apprezzamento di una cinquantina tra ristoratori, sommelier e chef del Friuli Venezia per le etichette del catalogo e le new entry 2020-2021.

A presentare la degustazione Andrea Ordan, Executive Wine Master, che ha illustrato le caratteristiche di ogni vino raccontando la storia di ogni singola azienda e le tecniche produttive oltre alle caratteristiche territoriali e particolarità delle differenti annate. Evento nell’evento la presentazione dei bianchi della Germania nobile di Weingut Stigler narrati direttamente da Regina Stigler, moglie di Andreas Stigler, insieme produttori e proprietari dell’azienda. Il racconto della loro storia, della loro passione si è concluso con l’applauso dei presenti.

L’entusiasmo tra i partecipanti era evidente. Tra i commenti più significativi: ”Il connubio tra i vini, molto interessanti, e l’atmosfera della location scelta mi hanno portato in un contesto che virava tra il momento gioioso e piacevole a quello tecnico rendendo l’evento godibile”. Un importante gradimento e riconoscimento per le aziende distribuite da Ordan Wine Distribution e presentate presso il ristorante La Subida.

Le degustazioni a numero circoscritto, destinate a quanti scelgono i vini per le migliori tavole della ristorazione italiana in Friuli Venezia Giulia, hanno riscosso grande interesse. Tra le cose più gradite, a detta di diversi partecipanti, l’incontro con la storia delle aziende attraverso la degustazione di diverse annate. Grande successo hanno riscosso anche le cinque annate di Chambolle – Musigny villages del Domaine Digioia-Royer ed intensa partecipazione per i vini di Alice et Quentin Beaufort.