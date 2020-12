Una stella di Natale per la spesa sospesa

“Una stella che fa bene” per sostenere la spesa sospesa. Questa è la proposta dell’associazione di Campagna Amica che in collaborazione con i produttori agricoli, i giovani di Coldiretti e l’Emporio Caritas Pordenone con la Floricoltura Daniela di Brugnera, hanno programmato per mercoledì 9 e sabato 12 dicembre dalle 8 alle 13 al mercato coperto di Campagna Amica a Pordenone (via Roma 4).

Questa l’idea: fai la spesa al mercato, prendi una stella di Natale, fai un’offerta libera e con il ricavato sarà fatta la spesa a favore dell’Emporio Caritas di Pordenone che provvederà a recapitarla alle famiglie bisognose.

“Vista la situazione delicata a causa di Covid 19- spiega la coordinatrice di Campagna Amica Sonia Bortolussi - e non potendo organizzare un evento in vista del Natale per raccogliere fondi, come eravamo abituati, abbiamo pensato che i clienti del mercato abituati a donare qualcosa per la spesa sospesa, gradissero, in cambio di un fiore, fare un’offerta che si trasformerà in cibo per le famiglie bisognose. A ciò si aggiunge il contributo delle aziende che sono presenti al mercato e la collaborazione operativa dell’Emporio Caritas con il gruppo dei giovani Coldiretti. Un lavoro di squadra – conclude Bortolussi - per sostenere chi ha più bisogno”.